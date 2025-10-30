Lilian Hernández Osorio

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 16

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) “no se deja vencer por falsas amenazas ni presiones externas y, sobre todo, no se detiene”, subrayó el rector Leonardo Lomelí Vanegas al hacer un puntual llamado a todos sus integrantes a no permitir que la polarización o la tentación de un sólo pensamiento “enturbie” las relaciones entre la comunidad universitaria.

Desde hace cinco semanas, la institución se ha visto envuelta en desalojos de planteles por falsas alar-mas de bombas, el atentado en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur y advertencias de agresiones a los estudiantes, lo cual ha propiciado paros e incertidumbre.

El rector de la UNAM enfatizó que pese a que en los entornos presenciales y virtuales han llegado amenazas de violencia, desinformación y polarización ideológica constantes, la universidad no se ha frenado ni se frenará porque sabe enfrentar estas situaciones.

Frente a directores de facultades, escuelas e institutos demandó regresar a clases presenciales “donde todavía están suspendidas” y aseveró que la comunidad ha demostrado que la seguridad y la estabilidad no se imponen, se tejen con capacidad de escucha y diálogo.

“A lo largo de su historia, la universidad ha enfrentado coyunturas difíciles de las que ha salido fortalecida mediante su capacidad de adaptación a los cambios y la reforma de sus estructuras y procedimientos para responder mejor a las necesidades de su comunidad y del país”, aseveró.

Al presidir la entrega del Premio Universidad Nacional y el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2025, Lomelí admitió que estas semanas han sido difíciles, pero aun con contratiempos, se requiere solidaridad, resiliencia, empatía, prudencia, corresponsabilidad y planeación estratégica para salir a flote de esta crisis.