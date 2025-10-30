Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 15

El gobierno federal agrupó siete de sus principales programas bajo el concepto de sistema nacional de cuidados, al cual se destinan 466 mil 675 millones de pesos, de acuerdo con un análisis del presupuesto.

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de la Mujer, explicó que sólo los recursos de Salud Casa por Casa, las pensiones Adulto Mayor, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar, así como la beca universal Rita Cetina, el programa Madres Trabajadoras y los Centros de Educación y Cuidado Infantil (Cecis) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) representan 68 por ciento de esa bolsa.

El resto proviene de otros esquemas, entre los que mencionó infraestructura del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Apuntó que el análisis –resultado de una mesa interinstitucional en la que participan 22 instancias de gobierno– considera que el próximo año esos recursos representarán 1.2 por ciento del producto interno bruto y 3.97 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, con el trabajo de 27 instituciones y “47 programas presupuestales”.

En el Día internacional de los Cuidados y el Apoyo, Rocío García, titular del DIF, informó que ya se cuenta con la plataforma digital Sistema de información de cuidados, que permite organizar y visibilizar la existencia de más de 118 mil instancias públicas con esa tarea, operadas por 17 instituciones federales.