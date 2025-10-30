▲ Imagen tomada el 20 de junio de 2025 muestra un campo de pruebas para vehículos inteligentes conectados en construcción en el condado Deqing de Huzhou, provincia de Zhejiang, este de China. Foto Liu Yucai

Meng Fanzhe

Diario del Pueblo

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 11

Recientemente, China publicó un borrador de aviso sobre el fortalecimiento de las retiradas del mercado, la supervisión de la consistencia de la producción y las regulaciones de publicidad para los vehículos inteligentes conectados de nueva energía (NEV). El borrador deja claro que, al proporcionar información sobre los niveles de automatización y las capacidades del sistema, las empresas no deben tergiversar ni exagerar las funciones de forma que confundan a los consumidores.

Los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), que incluyen el control de crucero adaptativo, el cambio automático de carril y el servicio de aparcacoches, se han convertido en características estándar, especialmente en los NEV. Si bien estos avances demuestran innovación tecnológica y abren nuevas oportunidades de crecimiento, las afirmaciones de marketing de algunos fabricantes han exagerado las capacidades del sistema. Esto corre el riesgo de crear conceptos erróneos peligrosos, como la creencia de que los conductores pueden soltar el volante o desconectarlo por completo durante las operaciones de conducción asistida.

Una regulación más estricta no sólo impulsa a las empresas a mejorar la calidad de sus productos, sino que también recuerda a los conductores que deben abordar la conducción asistida con la mentalidad adecuada, reduciendo así el riesgo de accidentes. La innovación no tiene límites, pero la seguridad sigue siendo el sustento de la industria automotriz.

Desde la introducción de una nueva norma nacional para las baterías de vehículos eléctricos, que exige que sean “no inflamables ni explosivas”, hasta la elaboración de normas técnicas para las manijas de las puertas de los vehículos y la prohibición de que las empresas utilicen actualizaciones remotas para ocultar defectos, China ha implementado una serie de medidas contundentes para reforzar la “válvula de seguridad” y abrochar el “cinturón de seguridad” para el desarrollo de la industria.

Para las empresas, la única manera de ganarse la confianza y el apoyo en un mercado competitivo es priorizar la seguridad en toda la cadena, desde la investigación y el desarrollo hasta la comercialización, garantizando que el progreso tecnológico realmente sirva y beneficie a las personas.