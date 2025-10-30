Jueves 30 de octubre de 2025, p. 10
México asumirá en enero la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, informó ayer la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Raquel Serur.
En su cuenta en X, la funcionaria indicó que participó en una reunión del grupo de alto nivel del bloque, en la cual se aprobaron proyectos de cooperación con enfoque social, se dio seguimiento al proceso de adhesión de Costa Rica al mecanismo y se acordó el calendario para la entrega de la presidencia, actualmente en manos de Colombia.
La Alianza del Pacífico (integrada por Chile, Colombia, México y Perú) informó en su cuenta oficial de X que en la reunión participaron los viceministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de los cuatro países miembros, quienes revisaron los avances de las iniciativas regionales y las actividades realizadas durante el año.