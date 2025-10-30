Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 10

México asumirá en enero la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, informó ayer la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Raquel Serur.

En su cuenta en X, la funcionaria indicó que participó en una reunión del grupo de alto nivel del bloque, en la cual se aprobaron proyectos de cooperación con enfoque social, se dio seguimiento al proceso de adhesión de Costa Rica al mecanismo y se acordó el calendario para la entrega de la presidencia, actualmente en manos de Colombia.