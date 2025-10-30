Fernando Camacho y Enrique Méndez

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 10

“Yo creo que todas (las mujeres) en México” son “batichicas”, por la disposición a trabajar con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Jessica Saiden Quiroz (Morena), quien consideró que “millones y millones” de mujeres en el país estarían en ese ánimo.

En otro episodio del duelo con la vicecoordinadora del grupo, Gabriela Jiménez Godoy, Saiden defendió su estatus como presidenta de la Comisión de Justicia para colocarse, el lunes, al lado de García Harfuch en una conferencia de prensa y no ceder el sitio a su compañera. “El lugar me correspondía”, atajó.

Incluso reivindicó el apodo de “batichicas” que les puso a ambas el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Ávila.

–¿Son las batichicas, diputada? –se le preguntó en entrevista.

–Bueno, muchas, yo creo que todas en México, ¿no? Según leo en los comentarios (en redes sociales), quisieran acompañar a nuestro secretario, y ¿por qué no? en la imaginación de poder algún día estar ahí, acompañándolo siempre para reforzar sobre todo en temas de seguridad –respondió.