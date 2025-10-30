Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 8

Durante el año fiscal 2025, en Estados Unidos se reportó una caída de casi 80 por ciento en el número de migrantes que intentaron ingresar de manera irregular por su frontera sur, en comparación con 2024.

Estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) muestran que durante ese año fiscal –que acaba de cerrar, pues va de octubre del año previo a septiembre del actual– hubo 443 mil 671 “encuentros” entre las autoridades migratorias y quienes trataron de entrar sin documentos a territorio estadunidense.

La cifra equivale a 20.7 por ciento de la que se reportó en el año fiscal 2024, que alcanzó 2 millones 135 mil cinco arrestos de migrantes en esa situación, lo que implica que de cinco intentos registrados el año pasado, en 2025 sólo se reportó uno.

La reducción en los cruces aumentó a partir del segundo gobierno de Donald Trump, que comenzó el 20 de enero, debido a sus políticas antimigratorias y el cierre de toda opción para solicitar asilo en Estados Unidos.