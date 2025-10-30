Carolina Gómez, Alexia Villaseñor y Jared Laureles

La Lotería Nacional develó ayer dos billetes conmemorativos. Primero, el del sorteo superior número 2 mil 864, con motivo del décimo aniversario de la creación de la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), durante el primer Congreso Nacional para la Protección de Derechos del sector. Más tarde mostró el del sorteo especial número 305, por el 70 aniversario de la llegada de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a México.

En la Facultad de Derecho de la UNAM, Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional, junto con María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional DIF, y Fabiola Salas Ambriz, encargada de la PFPNNA, mostró el billete del sorteo superior 2 mil 864 con un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series, y una bolsa repartible de 51 millones de pesos, que se celebrará el 21 de noviembre.

En otra ceremonia, Salomón expuso que el sorteo especial número 305 tiene un premio mayor de 27 millones de pesos en dos series y se realizará el 31 de octubre.