Los sorteos, en reconocimiento a la protección a la niñez y la justicia laboral
Jueves 30 de octubre de 2025, p. 8
La Lotería Nacional develó ayer dos billetes conmemorativos. Primero, el del sorteo superior número 2 mil 864, con motivo del décimo aniversario de la creación de la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), durante el primer Congreso Nacional para la Protección de Derechos del sector. Más tarde mostró el del sorteo especial número 305, por el 70 aniversario de la llegada de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a México.
En la Facultad de Derecho de la UNAM, Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional, junto con María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional DIF, y Fabiola Salas Ambriz, encargada de la PFPNNA, mostró el billete del sorteo superior 2 mil 864 con un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series, y una bolsa repartible de 51 millones de pesos, que se celebrará el 21 de noviembre.
En otra ceremonia, Salomón expuso que el sorteo especial número 305 tiene un premio mayor de 27 millones de pesos en dos series y se realizará el 31 de octubre.
Aseveró que el billete resalta que “la justicia laboral es un acto de paz, que el trabajo digno cambia vidas y que México avanza sin dejar a nadie atrás”.
En la primera ceremonia, García Pérez aseguró que la PFPNNA representa el compromiso que tiene el gobierno federal con los derechos del sector, y llamó a “seguir construyendo un país en el que las infancias ejerzan sus derechos, crezcan en ambientes seguros y con acceso a oportunidades para su desarrollo”.
En la sede de la OIT, el director de la oficina para México y Cuba, Pedro Furtado de Oliveira, subrayó el papel de México como referente regional en materia laboral, y enfatizó que “juntos hemos construido reformas laborales históricas que impulsan la libertad sindical, la negociación colectiva y la igualdad de género”.
Marath Bolaños, secretario de Trabajo y Previsión Social, señaló que en los últimos años la OIT ha sido un aliado invaluable para fortalecer las capacidades de cooperación internacional en materia laboral.