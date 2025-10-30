Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 6

La ex directora del desaparecido Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt, ahora Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación), María Elena Álvarez-Buylla Roces, defendió en una nueva carta pública su trayectoria profesional y laboral, la cual, dijo, permanece “intacta en el honor, la legalidad y la transparencia que guió mi actuar al servicio del pueblo”.

Califica como “burdas falsedades” los señalamientos sobre un financiamiento desde el extinto Conahcyt para ella y su madre (investigadora jubilada de 92 años de edad). Y aclara que se trató de un proyecto financiado por la Universidad Nacional Autónoma de México y no con fondos del consejo.

“Es rotundamente falso que me haya autoasignado proyecto alguno, o que haya violentado la norma para favorecer a miembros de mi familia o a mis colaboradores, en detrimento del bien común.”

Este caso, afirma, es sólo un ejemplo de las “mentiras que, una a una, han creado para desacreditar el trabajo de cientos de personas profesionales, científicas y servidoras públicas que me acompañaron en uno de los periodos más desafiantes de la historia reciente del Conacyt, transformado en Conahcyt”.