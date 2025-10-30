▲ Bernardo Bátiz preside la Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial. En la imagen del pasado 10 de mayo, durante su campaña para magistrado. Foto Cuartoscuro

César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 5

Ayer se instaló la Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), que analizará las quejas y denuncias contra los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) informó que el grupo de trabajo lo preside el magistrado Bernardo Bátiz Vázquez, y está integrado por sus pares Eva Verónica de Gyvés Zárate y Rufino León Tovar.

En su mensaje, Bátiz Vázquez apuntó que la definición de justicia es dar a cada quien lo que le corresponde: castigo a quien es culpable y protección de sus derechos a quien lo reclama, por lo que el PJF trabaja siempre en controversias y litigios en los que se da la razón a una parte y se niega a otra.

Por ello, agregó, se debe ser muy cuidadoso en la capacitación de quienes integran los órganos jurisdiccionales y, en especial, en la resolución de los casos, donde la indagación juega una parte fundamental.

Precisó que “investigar es buscar la verdad en los hechos”, y para desarrollarla se requiere contar con una ética estricta e integridad. En ese contexto, garantizó que el trabajo que realicen los integrantes del organismo a su cargo se llevará a cabo a partir de los hechos para conocer lo que realmente ocurrió en cada denuncia que se presente.