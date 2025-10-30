De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 4

En la estrategia de relanzamiento del Partido Acción Nacional, los panistas “tienen un problemita, pequeño problema: que no tienen proyecto”, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum. Consideró además que el nuevo lema del partido (Patria, familia y libertad) es una frase surgida dentro de la ultraderecha, es decir, un sector radical que jamás ha tenido arraigo en México a diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina. En realidad su relanzamiento, dijo, tiene que ver todo con que las ultraderechas no tienen ningún asidero social, pues en nuestro país esas palabras que conforman su nuevo lema tienen otra connotación totalmente diferente al que le quieren dar. “Libertad, ¿quién ha defendido las libertades en México?, los movimientos de transformación, los movimientos sociales”, subrayó.