Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 4

Con el plazo legal al límite, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) no sólo siguen sin alcanzar acuerdos para la designación de integrantes de los organismos públicos locales (Oples), sino que incluso, frente a este asunto, afloran conflictos hasta para acordar reuniones deliberativas.

“Hay gritos y sombrerazos”, aseguró una fuente del órgano al referirse a las divisiones entre los integrantes del Consejo General, en momentos en que los actuales miembros de los Oples advierten riesgos si se insiste en eliminarlos en la próxima reforma electoral.

Aunque las designaciones de los miembros de 17 Oples (institutos electorales estatales) deben darse a más tardar mañana (viernes), “cada consejero del INE trae una agenda que le impide participar en los encuentros; una de las consejerías propuso incluso que la reunión deliberativa sea a las cuatro de la mañana”.

Otros, añadieron las fuentes, reflejan tener compromisos con ciertos candidatos, pues en los análisis no predomina el antecedente de depuración (examen, ensayo, entrevistas y revisión curricular), aunque este proceso contó con el apoyo de la UNAM, El Colegio de México y el Consejo Nacional de Evaluación.

Por lo pronto, siguen con graves problemas financieros los Oples de Zacatecas, Yucatán y San Luis Potosí.

Defensa

Este miércoles el INE recibió dos iniciativas más para ser incluidas en la propuesta general que se entregará el mes entrante a la comisión presidencial para la reforma.