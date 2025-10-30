▲ La titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó un foro sobre la reforma electoral en Tijuana. La acompaño la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Foto La Jornada

Mireya Cuéllar

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 4

Tijuana, BC., El gobierno de México de ninguna manera quiere “dar pasos atrás” en materia comicial, tampoco manejar las elecciones. Durante muchos años se luchó por la autonomía de los órganos electorales y ese es el camino que seguirá la reforma, “es lo que vamos a seguir buscando”, puntualizó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante el foro sobre la reforma electoral organizado en esta ciudad.

Acompañada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila y la clase política local de Morena –sólo asistió un representante del PRI y la mayoría fueron miembros de la academia–, la titular de Gobernación celebró que pueda participar “cualquiera”, “pero me parece muy interesante la opinión de los expertos”.

La iniciativa de modificar la legislación electoral del país se presentará en febrero próximo y se sistematizará toda la información de quienes participen en las audiencias, “sólo en la Secretaría de Gobernación hay tres foros a la semana”, y además se están visitando todos los estados, acotó.

Entre muchos otros temas se plantearon candidatos migrantes, obtención de la credencial de elector en el extranjero, voto anticipado, sufragio electrónico, posibles campañas en el exterior, reducción de los costos de comicios, diseño electoral, protocolos para atender la violencia política de género, candidaturas indígenas, juicios en línea y financiamiento a partidos.