Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 3

La Cámara de Diputados decidió discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 la próxima semana, y la Comisión de Presupuesto anticipó que convocará a una reunión el lunes para avalar el dictamen.

Mientras las bancadas definieron las reglas del debate en el pleno, Morena anticipó que habrá reasignaciones de entre 17 mil y 18 mil millones de pesos “en sectores fundamentales” como educación, cultura, campo e infraestructura carretera.

Desde ahora, el grupo mayoritario llamó a sus 253 integrantes a estar presentes en el recinto de San Lázaro entre el lunes 3 y el viernes 7 de noviembre, con objeto de evitar el ausentismo en las comisiones y en el pleno.

La vicecoordinadora Gabriela Jiménez Godoy envió a sus compañeros de bancada un mensaje en el que precisa que, en acuerdo con el coordinador, Ricardo Monreal Ávila, la próxima semana se discutirá el presupuesto, “por lo que se les solicita estar presentes de lunes a viernes en la Cámara de Diputados”.

En entrevista, Monreal rechazó ayer que sea la Secretaría de Hacienda la que confeccione el proyecto de dictamen y adelantó que si la Cámara de Senadores no modificaba la minuta de Ley de Ingresos de la Federación, habrá concluido el acto jurídico en la materia y los diputados podrán iniciar con el debate del gasto.

“No es cierto. El dictamen se elabora aquí en la Comisión de Presupuesto y ya se tiene un preproyecto” que ya considera un monto de reasignación, que se obtendrá de los recortes al Poder Judicial y de la merma del gasto del Congreso respecto de 2025.