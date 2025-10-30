▲ Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, dialoga con Adán Augusto López, durante la sesión en la que se aprobó la Ley de Ingresos de la Federación 2026. Foto Cristina Rodríguez

Andrea Becerril y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 3

La Ley de Ingresos de la Federación para 2026, que considera 10 billones 193 mil 683 millones de pesos y en la que los recursos tributarios se consolidan como el pilar del financiamiento público del país, fue aprobada ayer en el Senado con el voto de los legisladores de la 4T.

La minuta fue avalada sin cambios, tal como llegó de la Cámara de Diputados, con 79 votos a favor de Morena y aliados, y 37 en contra de PRI, PAN y MC, y se turnó al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fueron cinco horas de debate que nuevamente confrontó a guindas y aliados con los opositores en torno a la deuda para 2026, prevista en un billón 780 mil millones pesos.

Una y otra vez senadores panistas y priístas sostuvieron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum duplicaron la deuda externa, lo que fue desmentido por el bloque mayoritario.

“La oposición actúa de manera tramposa y mañosa”, ya que “Calderón y Peña la incrementaron 38 por ciento en términos reales y nosotros la hemos aumentado a un nivel mucho menor”, advirtió el senador de Morena Cuauhtémoc Ochoa.

Les recordó que la deuda de “10 billones que hoy pagamos, no la generó este gobierno, sino que es la herencia neoliberal del endeudamiento sin control, de los rescates bancarios y de los privilegios de unos cuantos”.

El propio senador del blanquiazul Mario Vázquez reconoció que en 2026 se gastará 1.6 billones de pesos tan sólo en intereses de la deuda.

Los panistas Gustavo Sánchez y Mayuli Latifa Martínez y la priísta Cristina Ruiz insistieron en que “se hipoteca al país” y los recursos se utilizarán con fines electorales.

El morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, respondió: “no se preocupen tanto por la deuda financiera, preocúpense por la deuda moral que tienen con el pueblo, las pensiones arrebatadas, los ferrocarriles malbaratados, jóvenes sin oportunidades, el campo abandonado, Pemex saqueado, empresas nacionales regaladas, eso nunca lo va a olvidar el pueblo”.

“Es una torpeza no reconocer lo que se hace bien”, recalcó Jorge Carlos Ramírez Marín, mientras la morenista Judith Díaz expuso que la diferencia es que antes los ingresos públicos se utilizaban como botín de unos cuantos y ahora se dedica al bienestar de la mayoría.