Trump amenaza con pruebas nucleares antes de hablar con el líder chino // Turbulencias en el negocio aéreo // Presupuesto de 2026: 10.1 billones
inutos antes de iniciar sus conversaciones con el presidente chino Xi Jinping, con la mira de solventar su disputa comercial, Trump amenazó en redes sociales con reanudar pruebas atómicas suspendidas desde hace 33 años. ¿Así o más amigable?
Torpeza, cancelar vuelos del AIFA
El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, es un antiguo presentador de televisión. Tomó la decisión de suspender vuelos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a su país como represalia a una decisión del gobierno de México a favor de la seguridad de los pasajeros que utilizan el otro aeropuerto, el Benito Juárez de la Ciudad de México. Este último estaba clasificado como uno de los más peligrosos del mundo. Los viajeros recordarán que con frecuencia, cuando su avión se preparaba a aterrizar, el piloto recibía la orden de la torre de control de mantenerse en el aire mientras se abría un espacio en la pista. Estaba sobresaturado. El valle de México es una zona de turbulencias y lluvias, era una experiencia ingrata y peligrosa para el viajero. Implicaba pérdida de tiempo y conexiones con otros destinos. Las autoridades decidieron mover el transporte de carga al AIFA.
La queja
Se logró disminuir bastante la saturación. Pero no todas las aerolíneas de carga estuvieron de acuerdo y se quejaron con el gobierno de Estados Unidos. El secretario de Transporte ordenó que se cancelen 13 vuelos del AIFA a ese país, como primer paso de una represalia mayor. La presidenta Sheinbaum instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente para que haga contacto con el gobierno de Estados Unidos a fin de desenredar el problema. México tiene hasta el 18 de noviembre para replicar el nuevo conflicto.
Chico Pardo se despide de Bancomer
La asamblea ordinaria de accionistas de BBVA México aprobó la renuncia de Fernando Chico Pardo como consejero suplente. Se va a la competencia. Citigroup anunció que autorizó la venta de un paquete de 25 por ciento de las acciones de Banamex al empresario mexicano. Su lugar lo ocupará Rafael Salinas Martínez, miembro del consejo de administración.
El presupuesto de 2026
En el primer año completo de la administración de la presidenta Sheinbaum, 2026, será ejercido un presupuesto de 10 billones 193 mil 683 millones de pesos. Casi 60 por ciento provendrá de la recaudación de impuestos, pero será necesario contraer deuda en pesos y dólares. Crece en casi un billón de pesos en comparación con el último del ex presidente López Obrador, que fue de 9 billones 302 mil millones. Fue aprobado por el Senado, 37 de sus miembros, de PRI, PAN y MC, votaron en contra, en una agria discusión sobre el tema de la deuda.
Díselo a Claudia
Asunto: el “cártel inmobiliario”
Es mi interés informarle que el negocio inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez está promoviendo la preventa de departamentos tipo boutique en Gabriel Mancera 407, cerca de Diagonal San Antonio. La inmobiliaria es Botticelli, el precio es desde 7 millones 679 mil pesos. El alcalde es el panista Luis Mendoza Acevedo. Aún no se inicia el derrumbe del edificio del predio. Éste empezó a desocuparse después del aislamiento por la pandemia. Ojalá se pudiera evitar el inmenso daño que causa cada nuevo complejo.
Guadalupe López Álvarez
Twiteratti
A partir de hoy, si donde rentas te ponen como condición que no tengas ningún animal de compañía (seres sintientes) podrás proceder por discriminación en contra de quien lo haga. No te pueden exigir que no tengas animales para poder rentar.
Abogado Animalista, @LicAnimalista
X: galvanochoa
Facebook: galvanochoa
TikTok: galvanochoa
Instagram: galvanochoa
Correo: galvanochoa@gmail.com