s Aerolíneas de carga que no estuvieron de acuerdo en mover sus operaciones al AIFA, llevaron su queja al gobierno de Estados Unidos. Foto Roberto García Ortiz

inutos antes de iniciar sus conversaciones con el presidente chino Xi Jinping, con la mira de solventar su disputa comercial, Trump amenazó en redes sociales con reanudar pruebas atómicas suspendidas desde hace 33 años. ¿Así o más amigable?

Torpeza, cancelar vuelos del AIFA

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, es un antiguo presentador de televisión. Tomó la decisión de suspender vuelos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a su país como represalia a una decisión del gobierno de México a favor de la seguridad de los pasajeros que utilizan el otro aeropuerto, el Benito Juárez de la Ciudad de México. Este último estaba clasificado como uno de los más peligrosos del mundo. Los viajeros recordarán que con frecuencia, cuando su avión se preparaba a aterrizar, el piloto recibía la orden de la torre de control de mantenerse en el aire mientras se abría un espacio en la pista. Estaba sobresaturado. El valle de México es una zona de turbulencias y lluvias, era una experiencia ingrata y peligrosa para el viajero. Implicaba pérdida de tiempo y conexiones con otros destinos. Las autoridades decidieron mover el transporte de carga al AIFA.

La queja

Se logró disminuir bastante la saturación. Pero no todas las aerolíneas de carga estuvieron de acuerdo y se quejaron con el gobierno de Estados Unidos. El secretario de Transporte ordenó que se cancelen 13 vuelos del AIFA a ese país, como primer paso de una represalia mayor. La presidenta Sheinbaum instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente para que haga contacto con el gobierno de Estados Unidos a fin de desenredar el problema. México tiene hasta el 18 de noviembre para replicar el nuevo conflicto.

Chico Pardo se despide de Bancomer

La asamblea ordinaria de accionistas de BBVA México aprobó la renuncia de Fernando Chico Pardo como consejero suplente. Se va a la competencia. Citigroup anunció que autorizó la venta de un paquete de 25 por ciento de las acciones de Banamex al empresario mexicano. Su lugar lo ocupará Rafael Salinas Martínez, miembro del consejo de administración.