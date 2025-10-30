Afectada por lluvias solicita ayuda al Gobierno de la CDMX

J

efa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada:

Me dirijo a usted para solicitar su intervención, pues soy objeto de una injusticia por parte de Seguros Azteca. Resido con mi esposo en la Unidad 2 Ejército de Oriente, en la alcaldía Iztapalapa. Mi vivienda, localizada en andador 1B, Fuerte de Guadalupe 4-A, resultó muy afectada por las fuertes lluvias del pasado 2 de junio.

Las aguas negras inundaron el primer piso de mi hogar y todos mis muebles y electrodomésticos quedaron inservibles. Además, las paredes se llenaron de lodo y todavía están húmedas. Dos días después del incidente llegó un ajustador acompañado de personal de la alcaldía para levantar el censo de afectaciones. A mi casa la catalogaron como color rojo, que corresponde a las viviendas con mayor afectación. Cuatro meses después, Seguros Azteca me entregó un cheque por apenas 7 mil 359 pesos, cantidad que no cubre siquiera el costo del refrigerador.

Me permito molestarla porque usted estuvo cerca de nosotros desde el primer momento y nos dio todo su apoyo y respaldo en esos días tan difíciles.

Le pido ayuda para que la aseguradora me pague lo que corresponde, tomando en cuenta que a vecinos con daños similares les han girado cheques por cantidades tres veces mayores.

Alejandra Becerril Moreno

Energéticos, motivo de la ofensiva de EU en Latinoamérica, afirma

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó eliminar extrajudicialmente en aguas internacionales a pescadores de Venezuela y Colombia bajo el supuesto de llevar drogas a Estados Unidos, sin presentar ninguna prueba.

No contento con armar guerras en otros continentes y favorecer a la industria bélica de su país, Trump apetece el petróleo de Venezuela, tras considerar que en Medio Oriente está en peligro de perder el acceso al recurso por los conflictos que los mismos líderes estadunidenses provocaron.

Usan el pretexto de las drogas para esconder su verdadera ambición: los energéticos. Para conseguirlos son capaces de hundir cualquier embarcación en aguas internacionales, sin importar el asesinato de sus tripulantes.

Las expresiones de combate al estupefaciente que con frecuencia utiliza esconden demasiada bazofia ideológica ultraderechista. La democracia tiene como principio básico la dignidad, y su orientación es el pensamiento crítico.

Estamos a merced de Trump para que se desate una guerra que nadie quiere ni a la derecha le conviene. La sociedad estadunidense ya despertó y ahora esta movilizándose para exclamar “no al rey” Trump y no más guerras. Nuestra existencia está en peligro como nunca antes.

Rubén Cantú Chapa

Rimas para un evasor

Quien al fisco da la espalda

y se esconde en leguleyos,

acaba entre los resuellos

de Hacienda porque no salda.

Aunque el oro lo respalda,

ni la gestión de un amparo

le hará un efectivo paro.

No más tiempo al evasor,

que pague con su sudor

no querer entrar al aro.