Afectada por lluvias solicita ayuda al Gobierno de la CDMX
efa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada:
Me dirijo a usted para solicitar su intervención, pues soy objeto de una injusticia por parte de Seguros Azteca. Resido con mi esposo en la Unidad 2 Ejército de Oriente, en la alcaldía Iztapalapa. Mi vivienda, localizada en andador 1B, Fuerte de Guadalupe 4-A, resultó muy afectada por las fuertes lluvias del pasado 2 de junio.
Las aguas negras inundaron el primer piso de mi hogar y todos mis muebles y electrodomésticos quedaron inservibles. Además, las paredes se llenaron de lodo y todavía están húmedas. Dos días después del incidente llegó un ajustador acompañado de personal de la alcaldía para levantar el censo de afectaciones. A mi casa la catalogaron como color rojo, que corresponde a las viviendas con mayor afectación. Cuatro meses después, Seguros Azteca me entregó un cheque por apenas 7 mil 359 pesos, cantidad que no cubre siquiera el costo del refrigerador.
Me permito molestarla porque usted estuvo cerca de nosotros desde el primer momento y nos dio todo su apoyo y respaldo en esos días tan difíciles.
Le pido ayuda para que la aseguradora me pague lo que corresponde, tomando en cuenta que a vecinos con daños similares les han girado cheques por cantidades tres veces mayores.
Alejandra Becerril Moreno
Energéticos, motivo de la ofensiva de EU en Latinoamérica, afirma
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó eliminar extrajudicialmente en aguas internacionales a pescadores de Venezuela y Colombia bajo el supuesto de llevar drogas a Estados Unidos, sin presentar ninguna prueba.
No contento con armar guerras en otros continentes y favorecer a la industria bélica de su país, Trump apetece el petróleo de Venezuela, tras considerar que en Medio Oriente está en peligro de perder el acceso al recurso por los conflictos que los mismos líderes estadunidenses provocaron.
Usan el pretexto de las drogas para esconder su verdadera ambición: los energéticos. Para conseguirlos son capaces de hundir cualquier embarcación en aguas internacionales, sin importar el asesinato de sus tripulantes.
Las expresiones de combate al estupefaciente que con frecuencia utiliza esconden demasiada bazofia ideológica ultraderechista. La democracia tiene como principio básico la dignidad, y su orientación es el pensamiento crítico.
Estamos a merced de Trump para que se desate una guerra que nadie quiere ni a la derecha le conviene. La sociedad estadunidense ya despertó y ahora esta movilizándose para exclamar “no al rey” Trump y no más guerras. Nuestra existencia está en peligro como nunca antes.
Rubén Cantú Chapa
Rimas para un evasor
Quien al fisco da la espalda
y se esconde en leguleyos,
acaba entre los resuellos
de Hacienda porque no salda.
Aunque el oro lo respalda,
ni la gestión de un amparo
le hará un efectivo paro.
No más tiempo al evasor,
que pague con su sudor
no querer entrar al aro.
Guadalupe Martínez Galindo
Celebra que alcaldía Cuauhtémoc respete puesto de periódicos
Después de varios mensajes en este foro público de La Jornada, en los que se insistió en que se respetara el espacio ocupado desde hace décadas por la dueña del puesto de periódicos de la esquina de Saltillo y Alfonso Reyes, en la colonia Hipódromo, todo indica que las autoridades de la demarcación de la alcaldía Cuauhtémoc entendieron que hay derechos que no pueden ser atropellados en nombre de intereses particulares.
Parece que les llegó un aire de sensibilidad, ya que los dueños del predio y de la construcción que pretendían el desalojo de la esquina mencionada comprendieron igualmente que la convivencia pacífica es la mejor solución a la prevención y resolución de conflictos entre vecinos, sobre todo si el objetivo es el trabajo y el servicio a la sociedad.
Se agradece a quienes lograron y permitieron este acto de elemental justicia. También, a El Correo Ilustrado por impulsar estos pequeños pero significativos triunfos de la colectividad.
Manuel Javier Amaro Barriga
Invitaciones
Presentación de libro sobre crisis del capitalismo
El Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México invita a la presentación del libro La economía mundial y México: Crisis del capitalismo global, que se realizará este viernes a las 18 horas en la Facultad de Economía. Participarán los autores Miguel Ángel Rivera Ríos y Benjamín Lujano, así como otros coautores de la obra.
Se Buscan lectores
En esta oportunidad leeremos los últimos comentarios a: Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia, de Lea Ypi). Y empezaremos con la lectura de: El ocaso de los dioses de la estepa. De Ismaíl Kadaré.
Los esperamos.
Nueva fecha de reunión: jueves 6 de noviembre de 2025, a las 19 horas (horario de la Ciudad de México).
ID de reunión: 305 518 6688
Zoom: https://cutt.ly/oeFlcawK
Código de acceso: galatea24
Anfitrión: Maestro Julio Castañeda.
Convocan: UACM, Programa Galatea y Lectores en activo.