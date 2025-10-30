Jueves 30 de octubre de 2025, p. 31
Washington. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, condenó ayer “las muertes de civiles, incluidos niños” en Gaza a causa de los recientes ataques aéreos israelíes, mientras Qatar los consideró “decepcionantes”.
Guterres exigió “evitar todos los actos que perjudiquen a los civiles u obstaculicen la ayuda humanitaria”, informó su vocero, Stephane Dujarric.
En tanto, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Turk, calificó la agresión de “espantosa”. Instó a Israel a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y a rendir cuentas por cualquier violación, pues “las leyes de la guerra son muy claras en cuanto a la importancia primordial de proteger a los civiles y la infraestructura civil”, añadió, tras señalar los “espantosos” informes sobre la agresión israelí.
El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, calificó de “decepcionantes” los ataques israelíes en Gaza y a la vez señaló como una “vulneración” del acuerdo de alto el fuego la muerte de un soldado israelí en el enclave el martes. “Estamos tratando de contener las consecuencias”, apuntó.
Postura europea
La Unión Europea, Reino Unido y Francia pidieron mantener el alto el fuego. Este conflicto “no tiene una salida militar”, dijo el vocero europeo Anouar el Anouni y exigió “poner fin al ciclo de violencia, muerte y destrucción” y que las partes “se impliquen plenamente en aplicar todas las fases” de alto el fuego.
“Es la única vía para lograr una paz duradera entre israelíes y palestinos”, afirmó el primer ministro británico, Keir Starmer.
En tanto, París busca insertarse en el dispositivo activado por Washington para estabilizar el enclave palestino y participa en discusiones “sobre el mandato de la futura fuerza internacional de estabilización”, informó la vocera del gobierno francés, Maud Bregeon.
En Estados Unidos, la congresista Marjorie Taylor Greene, aliada de Trump y figura prominente de su movimiento Make America Great Again, señaló en X: “el ejército israelí dijo que el alto el fuego se había reanudado en Gaza después de que, según funcionarios de salud locales, murieran 104 personas, entre ellas 46 niños. ¡¡¡46 NIÑOS!!! ¿Acaso no son estos crímenes de guerra?”