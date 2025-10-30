Afp, Europa Press y Sputnik

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 31

Washington. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, condenó ayer “las muertes de civiles, incluidos niños” en Gaza a causa de los recientes ataques aéreos israelíes, mientras Qatar los consideró “decepcionantes”.

Guterres exigió “evitar todos los actos que perjudiquen a los civiles u obstaculicen la ayuda humanitaria”, informó su vocero, Stephane Dujarric.

En tanto, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Turk, calificó la agresión de “espantosa”. Instó a Israel a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y a rendir cuentas por cualquier violación, pues “las leyes de la guerra son muy claras en cuanto a la importancia primordial de proteger a los civiles y la infraestructura civil”, añadió, tras señalar los “espantosos” informes sobre la agresión israelí.

El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, calificó de “decepcionantes” los ataques israelíes en Gaza y a la vez señaló como una “vulneración” del acuerdo de alto el fuego la muerte de un soldado israelí en el enclave el martes. “Estamos tratando de contener las consecuencias”, apuntó.