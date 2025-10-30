De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 31

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que ordenó al Pentágono reanudar “inmediatamente” las pruebas de armas nucleares.

“Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones”, declaró Trump en su red Truth Social. “Ese proceso comenzará de inmediato.

“Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró, incluyendo una completa modernización y renovación del arsenal existente, durante mi primer mandato. Debido a su tremendo poder destructivo, ¡me resultó muy difícil hacerlo, pero no tenía otra opción! Rusia ocupa el segundo lugar, y China un distante tercer puesto, pero la situación se igualará en cinco años”, añadió.