Mundo
Ver día anteriorJueves 30 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/30. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Mundo/Pacto ilegal con Google y Amazon/
A nterior
S iguiente
 
Pacto ilegal con Google y Amazon
 
Periódico La Jornada
Jueves 30 de octubre de 2025, p. 31

Cuando Google y Amazon negociaron con el gobierno israelí un lucrativo acuerdo de computación en la nube por mil 200 millones de dólares en 2021, aceptaron una exigencia inusual de Tel Aviv: el uso de un código secreto, que se conocería como el “mecanismo del guiño”, que obligó a ambas empresas a eludir el deber legal de entregar datos de este cliente a autoridades de países de todo el mundo, y enviar a Israel señales ocultas en los pagos, alertándolo cuando tribunales o investigadores extranjeros hubieran pedido su información. Israel buscó asegurarse de que sus datos en la nube no acabaran en manos de instancias policiales y judiciales extranjeras, reveló una investigación de The Guardian.

A nterior
S iguiente