De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 31

Cuando Google y Amazon negociaron con el gobierno israelí un lucrativo acuerdo de computación en la nube por mil 200 millones de dólares en 2021, aceptaron una exigencia inusual de Tel Aviv: el uso de un código secreto, que se conocería como el “mecanismo del guiño”, que obligó a ambas empresas a eludir el deber legal de entregar datos de este cliente a autoridades de países de todo el mundo, y enviar a Israel señales ocultas en los pagos, alertándolo cuando tribunales o investigadores extranjeros hubieran pedido su información. Israel buscó asegurarse de que sus datos en la nube no acabaran en manos de instancias policiales y judiciales extranjeras, reveló una investigación de The Guardian.