▲ Palestinos recuperan un cuerpo de entre los escombros de una casa destruida tras los recientes ataques nocturnos del ejército israelí. Foto Afp

Afp, Sputnik, Xinhua y The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 31

Gaza. Israel anunció ayer el restablecimiento del alto el fuego en la franja de Gaza luego de 14 horas de intensos ataques aéreos en todo el territorio que dejaron 104 personas asesinadas, incluidos 46 niños, y 253 heridos, de los cuales 78 son menores de edad. Hamas acusó a Tel Aviv de “socavar el alto el fuego”, mientras entre la población aumentan los temores de un “nuevo capítulo de violencia”.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prófugo de la Corte Penal Internacional, ordenó los ataques tras acusar a Hamas de violar el acuerdo al entregar partes del cuerpo de un rehén que Tel Aviv recuperó el año pasado y por la muerte de un soldado israelí durante un tiroteo en Rafah (sur), en el cual el grupo islamita aseguró no haber participado.

Desde el alto el fuego del 10 de octubre, al menos 211 personas fueron asesinadas y 597 lesionadas. El balance de víctimas por los ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023 asciende a 68 mil 643 muertos y 170 mil 655 heridos.

El hospital Al Shifa informó que muchos pacientes sufren hemorragias internas debido a que las bombas y los misiles israelíes están cargados de metralla (clavos y trozos de metal), que al explotar, vuelan a gran velocidad y atraviesan los cuerpos.

“Los hospitales están desbordados de heridos y personas en estado crítico”, dijo el portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmoud Basal, y denunció la “complicidad de la comunidad internacional” en los crímenes israelíes “por su silencio” frente a las violaciones en el enclave.

“Acabábamos de empezar a respirar nuevamente, tratando de reconstruir nuestras vidas, cuando regresaron los bombardeos”, relató Khadija al Husni, una mujer de 31 años, quien vive con sus hijos en carpas en el campamento de refugiados Al Shati.

“Es un crimen. O hay una tregua o hay guerra, no pueden coexistir. Los niños no pudieron dormir; pensaban que la guerra había terminado”, agregó.