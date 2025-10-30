Asesinó a 104 personas, incluidos 46 niños
Hospitales de la franja están desbordados de heridos, señala vocero palestino
Jueves 30 de octubre de 2025, p. 31
Gaza. Israel anunció ayer el restablecimiento del alto el fuego en la franja de Gaza luego de 14 horas de intensos ataques aéreos en todo el territorio que dejaron 104 personas asesinadas, incluidos 46 niños, y 253 heridos, de los cuales 78 son menores de edad. Hamas acusó a Tel Aviv de “socavar el alto el fuego”, mientras entre la población aumentan los temores de un “nuevo capítulo de violencia”.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prófugo de la Corte Penal Internacional, ordenó los ataques tras acusar a Hamas de violar el acuerdo al entregar partes del cuerpo de un rehén que Tel Aviv recuperó el año pasado y por la muerte de un soldado israelí durante un tiroteo en Rafah (sur), en el cual el grupo islamita aseguró no haber participado.
Desde el alto el fuego del 10 de octubre, al menos 211 personas fueron asesinadas y 597 lesionadas. El balance de víctimas por los ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023 asciende a 68 mil 643 muertos y 170 mil 655 heridos.
El hospital Al Shifa informó que muchos pacientes sufren hemorragias internas debido a que las bombas y los misiles israelíes están cargados de metralla (clavos y trozos de metal), que al explotar, vuelan a gran velocidad y atraviesan los cuerpos.
“Los hospitales están desbordados de heridos y personas en estado crítico”, dijo el portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmoud Basal, y denunció la “complicidad de la comunidad internacional” en los crímenes israelíes “por su silencio” frente a las violaciones en el enclave.
“Acabábamos de empezar a respirar nuevamente, tratando de reconstruir nuestras vidas, cuando regresaron los bombardeos”, relató Khadija al Husni, una mujer de 31 años, quien vive con sus hijos en carpas en el campamento de refugiados Al Shati.
“Es un crimen. O hay una tregua o hay guerra, no pueden coexistir. Los niños no pudieron dormir; pensaban que la guerra había terminado”, agregó.
Ayer, el ejército israelí atacó una presunta “infraestructura terrorista” en Beit Lahia (norte) donde aseguró que se almacenaban armas destinadas a un “ataque inminente” y afirmó que interceptó un dron cargado con armamento que cruzó la frontera desde Egipto.
Tel Aviv aseveró haber neutralizado a 30 militantes de alto rango. “Decenas de comandantes de Hamas fueron eliminados”, aseguró el ministro de Defensa, Israel Katz, e indicó que sus tropas permanecerán desplegadas “según el acuerdo de alto el fuego y continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata”. Y advirtió: “A quien levante la mano contra un soldado (israelí), se le cortará la mano”.
Hamas declaró en un comunicado que “la traicionera escalada contra nuestro pueblo en Gaza revela una clara intención de socavar el acuerdo de alto el fuego e imponer nuevas ecuaciones por la fuerza, bajo una complicidad estadunidense que da al gobierno fascista de Netanyahu una cobertura política para continuar sus crímenes”.
La organización palestina denunció “la postura sesgada de Estados Unidos a favor de la ocupación” y acusó a Washington de “complicidad en el derramamiento de sangre de los niños y mujeres palestinos”.
Por otra parte, Katz prohibió las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja a miles de palestinos detenidos en cárceles israelíes, porque la “información de inteligencia (…) no deja dudas de que las visitas de la Cruz Roja a terroristas encarcelados dañarían gravemente la seguridad de Israel”.
Asimismo, colonos israelíes atacaron con piedras vehículos y talaron cientos de olivos de agricultores palestinos en Cisjordania reocupada, cuyas tierras se encuentran cerca del asentamiento ilegal israelí de Eli, construido en las aldeas palestinas de Qaryut, As-Sawiya y Al-Lubban Asharqiya, informó la agencia Wafa.