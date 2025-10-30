Ap, Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 29

Washington. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que el ejército de su país realizó otro ataque contra un bote que navegaba en el Pacífico oriental que, según él, transportaba drogas, por lo cual mataron a los cuatro tripulantes.

Poco después, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó de más detenciones de mercenarios vinculados con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que pretendían atacar un buque estadunidense atracado en Trinidad y Tobago para responsabilizar a la república bolivariana y provocar una acción bélica de Washington.

Hegseth, quien acompaña al presidente Donald Trump en su gira por Asia, sin aportar pruebas escribió en sus redes sociales que los servicios de inteligencia determinaron que la embarcación transitaba “por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos”. Afirmó que el ataque se realizó en aguas internacionales. En un video muestra un bote cuando explota y se incendia.

Éste fue el decimocuarto ataque militar de Estados Unidos contra lanchas en aguas del Caribe y el Pacífico desde que comenzó su campaña a principios de septiembre, durante la cual 61 personas han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Maduro: más mercenarios de la CIA, detenidos

En Caracas, Maduro declaró que “los mercenarios capturados han declarado todo; peinamos la zona y hemos capturado nueva gente allá en el oriente, un plan donde la propia CIA, con toda la maldad que la caracteriza, iban a atacar las propias naves de Estados Unidos. Así que nuestra inteligencia y contrainteligencia ha vuelto a tener un éxito y ha doblegado y ha derrotado el plan macabro de la CIA contra el pueblo de Venezuela y Trinidad y Tobago”.