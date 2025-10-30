▲ Esta vez nuevos aliados de Trump, además de Israel, como Ucrania y Argentina se sumaron a favor del bloqueo. Foto SRE

Nueva York. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) votó de forma abrumadora para condenar el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba por trigésimo tercer año consecutivo, con 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones.

Junto con Estados Unidos, sus aliados Israel, Ucrania, Hungría, Macedonia del Norte, Argentina y Paraguay se opusieron. Entre las abstenciones figuraron Costa Rica y Ecuador.

El año pasado la votación fue de 187-2, con el rechazo de Estados Unidos e Israel y una abstención.

Al celebrar la votación, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, señaló en X: “Cuba, digna, resiliente, sin ningún miedo al imperio revuelto, brutal, cínico y mentiroso, volvió a derrotar al bloqueo genocida de seis décadas. Las groseras presiones yanquis lograron quebrar a unos pocos. Pero la mayoría del mundo volvió a votar junto a Cuba por la vida”.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció en entrevista con David Brooks y Jim Cason una agresiva campaña de Estados Unidos para restar apoyo a Cuba en esta votación, que se publicó esta semana en @lajornadaonline; https://shorturl.at/ouD1i.

Antes del conteo, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, describió el ejercicio anual como “teatro político” por parte de Cuba para “presentarse como víctima de agresión mientras se describe claramente como ‘el enemigo de Estados Unidos’”.