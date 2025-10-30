Jueves 30 de octubre de 2025, p. 34
Toluca, Mex., El pleno del Congreso del estado de México aprobó ayer por unanimidad reformas y adiciones al Código Penal, para tipificar en la legislación local la conducta de los montachoques como un tipo de extorsión, la cual será castigada con penas de 12 a 24 años de prisión.
El dictamen prevé sancionar “a quienes intencionalmente provoque un incidente de tránsito con el propósito de obtener un beneficio económico indebido, mediante amenazas o engaños, simulando ser víctimas del siniestro”.
La propuesta de modificar el artículo 266 del Código Penal, adicionando un segundo y un tercer párrafos y recorriendo los subsecuentes, planteada por el diputado Octavio Martínez Vargas (Morena) señala que este comportamiento se castigará, además de la sanción corporal, con mil 500 días de multa, pena que se duplicará cuando el delito se cometa en perjuicio de personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres o personas en situación de vulnerabilidad.
Octavio Martínez consideró apremiante tipificar este delito, pues sólo en Ecatepec se documentan alrededor de 15 extorsiones tipo montachoques al día, con una rentabilidad promedio de 10 mil pesos por percance.
En tribuna, el legislador dijo que esta práctica surgió en Ecatepec durante administraciones pasadas, se diversificó hacia municipios aledaños y se extendió a la Ciudad de México.
En tanto, el diputado priísta Mariano Camacho aseguró que estas conductas ya se sancionan en los Códigos Penales de Morelos y la Ciudad de México.