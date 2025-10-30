Israel Dávila

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 34

Toluca, Mex., El pleno del Congreso del estado de México aprobó ayer por unanimidad reformas y adiciones al Código Penal, para tipificar en la legislación local la conducta de los montachoques como un tipo de extorsión, la cual será castigada con penas de 12 a 24 años de prisión.

El dictamen prevé sancionar “a quienes intencionalmente provoque un incidente de tránsito con el propósito de obtener un beneficio económico indebido, mediante amenazas o engaños, simulando ser víctimas del siniestro”.

La propuesta de modificar el artículo 266 del Código Penal, adicionando un segundo y un tercer párrafos y recorriendo los subsecuentes, planteada por el diputado Octavio Martínez Vargas (Morena) señala que este comportamiento se castigará, además de la sanción corporal, con mil 500 días de multa, pena que se duplicará cuando el delito se cometa en perjuicio de personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres o personas en situación de vulnerabilidad.