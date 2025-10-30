▲ Un árbol cayó sobre una camioneta en la ciudad de Xalapa, Veracruz, debido a los fuertes vientos que ocasionó el frente frío número 11. Foto Carlos Nava

Iván Sánchez y Martín Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 34

Vientos hasta de 100 kilómetros por hora, a consecuencia del frente frío 11, afectaron ayer el norte de Veracruz y a Tamaulipas; en la primera entidad, un evento de norte derribó árboles sobre vehículos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, lo que dejó al menos una persona herida y tres camiones dañados.

Asimismo, un tornado en Tierra Blanca, Veracruz, arrancó los techos de dos viviendas y causó la muerte de una vaca. La meteoróloga de la Comisión Nacional del Agua, Jessica Iveth, expuso que este tipo de eventos se producen cuando se combinan nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, con condiciones de inestabilidad atmosférica.

En Xalapa se desplomaron árboles sobre autos, y en Poza Rica ventarrones y lluvia perjudicaron a los damnificados por los aguaceros de hace 20 días, cuyos refugios improvisados se resintieron.

Según la Comisión Federal de Electricidad, más de 76 mil usuarios se quedaron sin servicio en Tampico, Ciudad Victoria y El Mante, Tamaulipas, lo mismo que en el norte veracruzano. En Xalapa, la capital veracruzana, la catrina monumental colocada en la plaza central con motivo del Día de Muertos fue retirada de manera preventiva.

Mientras, se agravó la situación de los habitantes perjudicados en el norte de la entidad por las tormentas del 9 y 10 de octubre. Las potentes rachas de viento levantaron nubes de tierra, y chubascos vulneraron a quienes han construido refugios improvisados en las calles de sus colonias.