▲ Caos vial en Periférico Norte, en los límites del Edomex y la capital del país, ocasionado por el bloqueo de transportistas. Foto Alfredo Domínguez

Silvia Chávez y Javier Salinas

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 34

Piperos, transportistas de carga, de pasaje y de grúas, parte de ellos afiliados a la Alianza de Autotransportistas Comerciantes Metropolitanos (ACME), bloquearon por más de nueve horas el Periférico Norte y la caseta de peaje de la autopista México-Querétaro en el municipio mexiquense de Tepotzotlán.

Los inconformes, que también desquiciaron las cercanías de la autopista México-Pachuca, cerrando la circulación, pedían a las autoridades estatales frenar la “fabricación de carpetas de investigación” y “la persecución de transportistas”, resultado de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México intervino el pasado fin de semana 51 pozos y 138 tomas, además que se decomisaron 258 pipas, como parte del operativo Caudal, impulsado por la administración estatal mexiquense para evitar el robo de agua potable.

Desde de las 8, los quejosos dejaron pasar sin pagar a conductores por la caseta de peaje de la autopista México-Querétaro levantando las plumas. “No robamos agua, la llevamos a quien la necesita”, “Somos trabajadores, no delincuentes”, “Exigimos respeto al trabajo digno de transporte de agua”, acotaron en mantas y cartulinas.

Pasadas las 11, manifestantes en la caseta del municipio de Tepotzotlán y en Cuautitlán Izcalli, a la altura de la empresa Koblenz y Plaza Arcana, avanzaron por el Periférico Norte en automotores y a pie por carriles centrales y laterales para concentrarse a la altura del Parque Naucalli, en Naucalpan. Su meta era llegar a Palacio Nacional.