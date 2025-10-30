Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 33

México compra una parte del maíz que consume a Estados Unidos, cuyo precio es fijado por la bolsa de derivados más importante del mundo, la Chicago Mercantile Exchange (CME), por lo que si el grano se encarece allá, en México también.

Los contratos de futuros tienen el precio de referencia del maíz amarillo número dos (de grado industrial, usado para botanas, cereales y otros alimentos procesados), que surge de la interacciones de compradores y vendedores que participan en el CME.

En este mercado de cobertura están productores, exportadores, especuladores, importadores, aquellos que requieren el maíz como insumo. La mayor parte de los contratos son comprados o vendidos por grandes participantes, aunque también hay muchos pequeños y medianos intermediarios, de acuerdo con datos de la CME.

El precio fijado en esta bolsa de valores, válido para Estados Unidos, es una referencia prácticamente mundial, por los volúmenes negociados.

Este indicador se utiliza en México porque es el principal importador de maíz amarillo, el cual viene de Estados Unidos, y es válido también para el blanco.