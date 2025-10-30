Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 33

El Banco Mundial (BM) proyecta que los precios internacionales del maíz repuntarán apenas 3.9 por ciento este año, para volver a caer en 2026. Con base en las tendencias actuales, prevé que concluya 2025 en un promedio de 198 dólares por tonelada métrica (3 mil 600 pesos), una valuación que no marca una mejora respecto a los 253 dólares (4 mil 680 pesos) en que se vendía en 2023.

En su informe Perspectivas de los mercados de materias primas, el BM advierte que sólo los cambios bruscos de temperatura, sequías, inundaciones y todos los efectos que puede dejar el fenómeno La Niña impulsarían el valor del grano en los mercados internacionales, lo mismo que el del trigo, la soya y el arroz.

El organismo consignó que, por ahora. los precios del maíz se moderaron en octubre conforme avanzaba la cosecha en Estados Unidos; en el tercer trimestre de 2025 cayeron 7 por ciento ante una mayor oferta, pero se mantuvieron 8 por ciento sobre los niveles del año pasado. Sin embargo, no se espera que al menos en el próximo bienio puedan recuperar algo de valor en términos reales.

No obstante, “un crecimiento mundial más débil de lo esperado sigue siendo un riesgo importante a la baja para las perspectivas de los precios de las materias primas. Un fenómeno de La Niña más intenso obstaculizaría la producción de varios productos agrícolas, lo que elevaría los precios del maíz, el trigo, la soja y el arroz”, refirió.