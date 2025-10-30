▲ Habitantes de la comunidad nahua de Atliaca, municipio de Tixtla, Guerrero, producen maíz en la zona de Oxtotitlán. Foto La Jornada

Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 33

Los productores de maíz enfrentan una “tormenta perfecta” alimentada por una mayor producción internacional –que ha presionado los precios a la baja– y por la política arancelaria de Donald Trump. Sin embargo, otro factor clave son los intermediarios, es decir, las grandes empresas comercializadoras, que llegan a encarecer los precios de productor al consumidor, hasta en 200 por ciento, explicó Víctor Quintana, experto en temas agroalimentarios.

Señaló que la crisis actual en el agro, sobre todo del maíz, difiere de la de hace 30 años; pero también es resultado de las políticas agrícolas neoliberales del pasado, que favorecieron el crecimiento de conglomerados agroindustriales, concentrándose en grandes productores y comercializadores y abandonando al productor.

En esta ecuación, enfatizó, las grandes comercializadoras se adueñaron del mercado: “Los intermediarios, es decir, los industriales de la masa y la tortilla, están ganando mucho. Hablando de un margen de intermediación a veces hasta de 200 por ciento. Los grandes acaparadores, comercializadores e industriales siguen obteniendo márgenes obscenos de ganancia en perjuicio de productores y consumidores. Maseca, Minsa y Cargill, concentran alrededor de 87 por ciento de las compras de maíz”.

Según Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), dependiendo el estado, la industria tortillera del país ha comprado maíz a entre 7 y 9 mil pesos la tonelada, más los gastos de transporte. En contraste, las grandes harineras del país pagan unos 5 mil 200 pesos por tonelada, para después vender la tonelada de harina a más de 17 mil pesos.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) alcanzó ayer un acuerdo con las organizaciones de productores que habían bloqueado carreteras en el centro del país entre lunes y martes, la cual consistió en que los gobiernos federal y de Jalisco, Guanajuato y Michoacán apoyarán a los productores del maíz con 950 pesos, de los cuales 800 los pondrá el gobierno federal y 150 pesos los estatales.

Además, se creará un Sistema mexicano de ordenamiento de mercado y comercialización de maíz, el cual, señaló Quintana, “puede ayudar mucho a los productores de grano del país, al ir enfocado en una mayor coordinación y en mejores márgenes de comercialización, pues los mediadores están ganando mucho. Incluso se debe añadir una especie de instrumento legal que les dé menos libertad a los industriales para que ellos no fijen los precios a los productores. Ya estuvo bueno del mercado neoliberal, hay que ponerle una pequeña rienda”.