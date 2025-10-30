Jared Laureles y Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 32

Representantes de agricultores de maíz de Jalisco, Michoacán y Guanajuato firmaron ayer en la tarde una minuta con el gobierno federal para garantizar el apoyo de 950 pesos por tonelada del grano para el total de la producción de la región.

Luego de más de cuatro horas (de las 13 a las 17) de diálogo con autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), los productores establecieron las reglas de operación del programa de rescate al campo del Bajío mexicano por lo que resta de 2025.

Con ello regresarán a trabajar sus tierras y la entrega de los apoyos gubernamentales iniciará la siguiente semana en los tres estados.

Uno de los principales puntos que se solventaron fue que en lugar de que los subsidios se limiten a un millón 400 mil toneladas, como se había informado en la conferencia matutina, ahora se pactó que la producción será libre para el Bajío, señaló Francisco Segura, agricultor de Michoacán.

“Ya es un acuerdo firme, quedamos todos más pacíficos, ya tenemos un documento que nos respalda”, afirmó.

En la región del Bajío, se producen cuatro millones de toneladas que se comercializan directamente con la industria. Por este motivo, fue “de suma importancia eliminar el límite que anunció el gobierno, pues no alcanzaba a cubrir ni la mitad de los cultivos cosechados, que son independientes para el autoconsumo”, señaló Pavel Guerrero, del estado de Jalisco.