Ap

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 9

Los Ángeles. Para Demi Lovato, No es para tanto, su nueva era pop, álbum y gira son motivos para celebrar. En su noveno álbum de estudio, la cantante ha tenido una revelación: No es tan profundo.

Es el título de su enérgico disco de dance-pop y una celebración de las alegrías y el desorden de la vida, todo lo cual aparece a lo largo de sus 11 canciones.

“He puesto tanta energía y tanto amor en este álbum”, dijo Lovato a Ap durante los ensayos para un evento especial de Una noche solamente en el Palladium de Los Ángeles la semana pasada. “Simplemente no podría estar más emocionada.”

La próxima primavera, ella realizará una gira por el álbum, visitando 23 ciudades en Norteamérica. La gira No es tan profundo comienza el 8 de abril en el Spectrum Center en Charlotte, Carolina del Norte, y concluye el 25 de mayo en el Toyota Center en Houston. Lovato visitará Orlando, Florida; Atlanta; Nashville; Washington, DC; Filadelfia; Toronto; Boston; Nueva York; Columbus, Ohio; Detroit; Chicago; Minneapolis; Denver; Las Vegas; Anaheim, California; San Francisco; Seattle; Los Ángeles; Glendale, Arizona; Dallas y Austin, Texas.

La preventa para el artista comienza el jueves. Las ventas generales comienzan el viernes. En una entrevista con Ap, Lovato habló sobre su nuevo álbum, su gusto por la transformación musical y su próxima gira.

–Has dicho que este nuevo álbum, esta etapa, es una celebración de tu camino. Estás abrazando lo antiguo, lo nuevo, lo bueno, lo malo, desde salir al escenario con los Jonas Brothers y cantar cosas de Camp Rock hasta el meme de Poot. ¿Estás reclamándolo?

–Creo que es un poco como apropiárselo... Supongo que no me daba cuenta de que he hecho cosas icónicas. Y si para algunas personas son vergonzosas, para mí son divertidas... Es como hacer las paces con mi pasado... He hecho las paces con mi camino y ahora estoy celebrando dónde me encuentro hoy. Por ejemplo: El meme de Poot, cuando sucedió por primera vez, no me di cuenta de que estaba retocado con Photoshop. Pensé que era un mal ángulo mío. Así que, realmente estaba muy consciente de mí misma por ese meme y decía: “Dios mío, no puedo creer que la gente se ría de un mal ángulo mío”, y luego me di cuenta de que estaba retocado y pensé: “Espera, esto en realidad es divertidísimo.” ...La vida es demasiado corta para tomarte todo demasiado en serio, y definitivamente ya no lo estoy haciendo.

–Es refrescante escuchar eso de una estrella del pop. Cuando dejas ir esos sentimientos, ¿qué te desbloquea creativamente?

Diversión y valorar los momentos

–Pienso que hay algo en los 30 también, donde simplemente te tomas un momento y puedes dejar ir algunas de las presiones que te imponías, quizá en tus 20. Y ahora tengo 33, y no me tomo tan en serio porque me doy cuenta de que hay espacio para todos. Creativamente, lo que me desbloquea es la espontaneidad, asumir riesgos, divertirme y valorar los momentos. ... Kiss, por ejemplo, no es la canción más intelectualmente estimulante. Es simple de fiesta, divertida y sexy. Y es así, eso es lo que es. Y creo que gran parte de mi pasado era como, “quiero intentar escribir, ya sabes, canciones profundamente emocionales sobre mi pasado” y con este álbum, pensé: “Estoy en un lugar donde me estoy divirtiendo. Quiero que mis letras reflejen eso también”.