“He puesto tanta energía y amor en este álbum” // Celebración de las alegrías y el desorden de la vida
Jueves 30 de octubre de 2025, p. 9
Los Ángeles. Para Demi Lovato, No es para tanto, su nueva era pop, álbum y gira son motivos para celebrar. En su noveno álbum de estudio, la cantante ha tenido una revelación: No es tan profundo.
Es el título de su enérgico disco de dance-pop y una celebración de las alegrías y el desorden de la vida, todo lo cual aparece a lo largo de sus 11 canciones.
“He puesto tanta energía y tanto amor en este álbum”, dijo Lovato a Ap durante los ensayos para un evento especial de Una noche solamente en el Palladium de Los Ángeles la semana pasada. “Simplemente no podría estar más emocionada.”
La próxima primavera, ella realizará una gira por el álbum, visitando 23 ciudades en Norteamérica. La gira No es tan profundo comienza el 8 de abril en el Spectrum Center en Charlotte, Carolina del Norte, y concluye el 25 de mayo en el Toyota Center en Houston. Lovato visitará Orlando, Florida; Atlanta; Nashville; Washington, DC; Filadelfia; Toronto; Boston; Nueva York; Columbus, Ohio; Detroit; Chicago; Minneapolis; Denver; Las Vegas; Anaheim, California; San Francisco; Seattle; Los Ángeles; Glendale, Arizona; Dallas y Austin, Texas.
La preventa para el artista comienza el jueves. Las ventas generales comienzan el viernes. En una entrevista con Ap, Lovato habló sobre su nuevo álbum, su gusto por la transformación musical y su próxima gira.
–Has dicho que este nuevo álbum, esta etapa, es una celebración de tu camino. Estás abrazando lo antiguo, lo nuevo, lo bueno, lo malo, desde salir al escenario con los Jonas Brothers y cantar cosas de Camp Rock hasta el meme de Poot. ¿Estás reclamándolo?
–Creo que es un poco como apropiárselo... Supongo que no me daba cuenta de que he hecho cosas icónicas. Y si para algunas personas son vergonzosas, para mí son divertidas... Es como hacer las paces con mi pasado... He hecho las paces con mi camino y ahora estoy celebrando dónde me encuentro hoy. Por ejemplo: El meme de Poot, cuando sucedió por primera vez, no me di cuenta de que estaba retocado con Photoshop. Pensé que era un mal ángulo mío. Así que, realmente estaba muy consciente de mí misma por ese meme y decía: “Dios mío, no puedo creer que la gente se ría de un mal ángulo mío”, y luego me di cuenta de que estaba retocado y pensé: “Espera, esto en realidad es divertidísimo.” ...La vida es demasiado corta para tomarte todo demasiado en serio, y definitivamente ya no lo estoy haciendo.
–Es refrescante escuchar eso de una estrella del pop. Cuando dejas ir esos sentimientos, ¿qué te desbloquea creativamente?
Diversión y valorar los momentos
–Pienso que hay algo en los 30 también, donde simplemente te tomas un momento y puedes dejar ir algunas de las presiones que te imponías, quizá en tus 20. Y ahora tengo 33, y no me tomo tan en serio porque me doy cuenta de que hay espacio para todos. Creativamente, lo que me desbloquea es la espontaneidad, asumir riesgos, divertirme y valorar los momentos. ... Kiss, por ejemplo, no es la canción más intelectualmente estimulante. Es simple de fiesta, divertida y sexy. Y es así, eso es lo que es. Y creo que gran parte de mi pasado era como, “quiero intentar escribir, ya sabes, canciones profundamente emocionales sobre mi pasado” y con este álbum, pensé: “Estoy en un lugar donde me estoy divirtiendo. Quiero que mis letras reflejen eso también”.
–Eso se nota en la música: la energía de la fiesta y el contenido lírico. Y hay una dualidad.
–Era exactamente lo que esperaba. También hay canciones como Sorry to Myself, que es otro momento de fiesta pero con un mensaje realmente poderoso. Y también sirve de puente entre mi música antigua y la actual, líricamente, donde es un poco emotiva.
–Has experimentado con muchos géneros como pop, rock, R&B y más. ¿Qué impulsa estas transformaciones para ti?
–Creo que lo que impulsa las transformaciones para mí es literalmente lo que me está inspirando musicalmente en el momento. Y, por lo general, soy fan de casi todos los géneros musicales. Cuando estaba en mi era del rock, lo escuchaba mucho y me estaba inspirando. En este disco pensé: “Voy a hacer un álbum de rock aún más pesado. Quiero ir aún más hacia el rock.” Así que comencé este proceso y me di cuenta, y dije: “Sólo hay tantas canciones de rock felices que puedes escribir.” Estoy enamorada, me siento empoderada y estoy en un lugar realmente maravilloso, y no sé cómo escribir canciones de rock que sean, ya sabes, todo sol yarcoíris. Y hay sólo tantas de esas que puedes escribir. Así que dije: “Necesito cambiar de género.” Probé un par, pero lo que realmente me inspiraba eran todas las chicas y los artistas pop que existen hoy.
–Hablemos sobre la gira. Tu único show de una noche –en una sala íntima con capacidad para 4 mil personas– fue tan popular que tu equipo dijo que más de 200 mil personas estaban en la cola deTicketmaster. Estás en demanda.
–Bueno, primero que nada, lloré cuando vi que 200 mil personas querían venir a mi show en el Palladium. ... Eso fue un sueño hecho realidad –ese nivel de demanda es muy reconfortante. ...No puedo agradecer lo suficiente a mis fanáticos, es decir, no estaría en este lugar sin ellos. Así que estoy muy agradecida. Y por eso derramé lágrimas de alegría ese día. Fue porque pensé, “vaya, estoy realmente segura de este álbum y segura de esta era, y muchas personas también lo están, y eso es realmente gratificante”. Y no puedo esperar a llevar el show de gira.