▲ Residentes de un albergue para personas mayores practican música en un centro comunitario en el distrito de Jiangbei, en el suroeste de China. Muchas actividades se llevaron a cabo en todo el país asiático con motivo del Festival Chongyang, también conocido como el Día de los Ancianos, que honra las virtudes tradicionales de su cultura, de piedad filial y amor familiar, que se celebra el noveno día del noveno mes del calendario chino. Foto Xinhua y Afp