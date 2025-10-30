Espectáculos
Día de los ancianos en China
▲ Residentes de un albergue para personas mayores practican música en un centro comunitario en el distrito de Jiangbei, en el suroeste de China. Muchas actividades se llevaron a cabo en todo el país asiático con motivo del Festival Chongyang, también conocido como el Día de los Ancianos, que honra las virtudes tradicionales de su cultura, de piedad filial y amor familiar, que se celebra el noveno día del noveno mes del calendario chino.Foto Xinhua y Afp
Periódico La Jornada
Jueves 30 de octubre de 2025, p. 8
