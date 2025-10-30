Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 8

Madrid. El cineasta David Trueba estrena en cines el 7 de noviembre Siempre es invierno, una historia con la que “sacude la dictadura cultural” edadista femenina al abordar una relación amorosa de un hombre con una mujer mayor que él –una diferencia de 30 años– protagonizada por David Verdaguer e Isabelle Renauld.

“Hay una dictadura sobre las mujeres que debemos empezar a sacudir, que es esa que dice que ellas dejan de ser atractivas a los 50 años. Sería muy raro una lista de los hombres más guapos del mundo donde no estén Brad Pitt y George Clooney, que tienen los dos por encima de 60 años. Y sin embargo, si haces esa misma lista con mujeres ya bajarías la edad 30 años. Eso es una dictadura cultural y creo que hay que sacudirla”, señaló el cineasta.

Aseguró que el cine ha sido “muy culpable” de este tipo de pensamientos y cree que debe ser el primer ámbito que emprenda el camino de “revertir” esa idea. “Es claramente una piedra que hay sobre las mujeres y debemos contribuir a quitarla. Ahora es un buen momento para ello”.

Trueba adaptó su novela Blitz (2015) en esta película. “Cuando saqué la novela, esta relación entre la mujer y el hombre fue muy comentado”, recordó.