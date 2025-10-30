Ap

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 7

Nueva York. Michael J Fox ha vivido con Back to the Future (Volver al futuro) por mucho tiempo.

“Estoy en la calle y un niño dice: ‘¡Ahí está Marty McFly!’”, evoca Fox. “No, éste es un hombre viejo”.

Han pasado 40 años desde que Back to the Future debutó en los cines, pero ni el tiempo ni la enfermedad de Parkinson han hecho mucho –independientemente de lo que él diga– para disminuir la buena naturaleza juvenil de Fox. Para el actor viajar en el tiempo con Back to the Future ha sido parte de la vida. Es la película que impulsó su carrera con un condensador de flujo y que, desde entonces, ha permanecido en su retrovisor.

“A veces la miro y pienso en mi familia”, indicó Fox, de 64 años, en una entrevista reciente por Zoom desde su apartamento en Nueva York. “Pienso en cómo tengo un hijo de 37 años que aún no había nacido (cuando se estrenó). Fue hace mucho tiempo”.

Mañana, Back to the Future regresa a los cines. La celebración del aniversario también incluye un nuevo set de regalo de la trilogía en 4K que viene completo con una placa de matrícula que dice OUTATIME. Fox, por su parte, acaba de lanzar Future Boy: Back to the Future and My Journey Through the Space-Time Continuum (Chico del futuro: Volver al futuro y mi viaje a través del continuo espacio-tiempo), un libro que escribió junto con Nelle Fortenberry.

Aunque los relanzamientos de aniversario son comunes para los clásicos queridos, la ocasión es un poco diferente para el hito de ciencia ficción de Robert Zemeckis. Por un lado, la nostalgia de retroceder en el tiempo de la película está indeleblemente ligada a su momento en los años 80. Después de su estreno el 3 de julio de 1985, Back to the Future fue la película número uno en los cines durante 11 de sus primeras 12 semanas. El entonces presidente Ronald Reagan fue uno de sus mayores fanáticos.

Todo es fantasía

Pero lo que una vez estuvo tan firmemente anclado en el continuo espacio-tiempo, con los años se ha vuelto curiosamente atemporal. Si ves Back to the Future ahora podrías sorprenderte de lo poco que depende de efectos especiales, a pesar de la predilección de su director por impulsar la tecnología cinematográfica. En cambio, evoca su magia con un DeLorean, unos calzoncillos Calvin Klein y su efecto más especial: las cejas de Christopher Lloyd.

“La distancia entre ahora y 1985 es mayor que la distancia entre 1985 y 1955”, dijo Fox. “De alguna manera, eso lo hace más accesible. La gente no está atrapada en su periodo de tiempo. No están diciendo: Esto es real, esto no es real. Todo es fantasía”.

Aún más inquietante que reflexionar sobre la distancia desde ahora hasta 1985 es recordar el futuro de autos voladores de la secuela de 1989. Esa película estaba ambientada en el entonces lejano 2015.

Pero lo que definitivamente no ha envejecido es la actuación electrizante de Fox en la original. Su Marty McFly es como el texto original de cualquier adolescente: un joven que toca la guitarra tratando de mantener a su familia unida.

“Encontré que mi voz cambiaba. Salía esta especie de incredulidad chillona”, declaró Fox. “Me meto en la máquina del tiempo, el DeLorean. Me sentí cómodo allí. Muy diferente a Alex (P Keaton). Alex era más difícil porque lo sabe todo. Marty no sabe nada y sabe que no sabe nada. Todo es un nuevo día para él”.