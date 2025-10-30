Jueves 30 de octubre de 2025, p. 27
Las plusvalías que las administradoras de fondos para el retiro (Afore) han entregado este año a los trabajadores mexicanos son las más altas desde que existe registro, llegando casi a un billón de pesos en los primeros nueve meses del año; no obstante, advirtió Guillermo Zamarrimpa, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), las del siguiente año serán “más moderadas”.
“Éste es un año muy positivo para los mercados y la historia dice que no todos son iguales, regresaremos a retornos mucho más razonables y más moderados”, dijo el representante de las 10 Afore que operan en el mercado.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, entre enero y septiembre pasado las Afore lograron plusvalías para los trabajadores –ganancias no concretadas– por 941 mil 532 millones de pesos, la cifra más alta para un mismo periodo y para todo un año desde que existe el sistema de cuentas individuales.
Zamarripa enfatizó que los más de 900 mil millones de pesos en plusvalías quieren decir que 11.68 por ciento de los recursos administrados hoy por las Afore son producto de rendimientos generados en los primeros nueve meses de este año.
Enfatizó que el ahorro de los trabajadores mexicanos es el cimiento de una ruta de prosperidad compartida, donde cada peso invertido con responsabilidad y visión a largo plazo impulsa el desarrollo del país.
“A través de inversiones con propósito –en infraestructura, innovación y proyectos productivos– transformamos el ahorro en crecimiento, el crecimiento en bienestar y el bienestar en nuevas oportunidades para México. Que las Afore continúen su profesionalización y se mantengan al día en las tendencias de inversiones para buscar soluciones que les permitan acceder a ellas es un factor fundamental para el logro de mejores resultados en beneficio de las pensiones de las y los trabajadores ”, indicó.
En la conferencia de prensa se presentó el programa del Encuentro Amafore 2025, que se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre en el Centro Banamex de la Ciudad de México bajo el lema “Las Afore están construyendo el futuro de los trabajadores y de México”. El presidente de la Amafore indicó que el encuentro de este año se centrará en cómo la labor que realizan las administradoras, mediante estrategias de inversión profesionales, entrega enormes beneficios tanto para los ahorradores como para el desarrollo del país.