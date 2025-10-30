Braulio Carbajal

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 27

Las plusvalías que las administradoras de fondos para el retiro (Afore) han entregado este año a los trabajadores mexicanos son las más altas desde que existe registro, llegando casi a un billón de pesos en los primeros nueve meses del año; no obstante, advirtió Guillermo Zamarrimpa, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), las del siguiente año serán “más moderadas”.

“Éste es un año muy positivo para los mercados y la historia dice que no todos son iguales, regresaremos a retornos mucho más razonables y más moderados”, dijo el representante de las 10 Afore que operan en el mercado.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, entre enero y septiembre pasado las Afore lograron plusvalías para los trabajadores –ganancias no concretadas– por 941 mil 532 millones de pesos, la cifra más alta para un mismo periodo y para todo un año desde que existe el sistema de cuentas individuales.

Zamarripa enfatizó que los más de 900 mil millones de pesos en plusvalías quieren decir que 11.68 por ciento de los recursos administrados hoy por las Afore son producto de rendimientos generados en los primeros nueve meses de este año.

Enfatizó que el ahorro de los trabajadores mexicanos es el cimiento de una ruta de prosperidad compartida, donde cada peso invertido con responsabilidad y visión a largo plazo impulsa el desarrollo del país.