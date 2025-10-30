Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 27

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) identificó hace unos meses un movimiento atípico que ocurre en el trámite de los retiros por desempleo, incentivado por personas ajenas al sistema, presuntamente coyotes, informó la autoridad reguladora a este diario como respuesta a una consulta por escrito.

Explicó que el mecanismo opera de la siguiente manera: la persona desempleada se acerca a un coyote para realizar un trámite de retiro por desempleo para obtener parte del ahorro que se encuentra en su cuenta individual de la administradora de fondos de ahorro para el retiro (Afore).

Posteriormente, “el coyote ofrece un monto superior a cambio de una comisión y registra a dicha persona a nombre de una empresa de dudosa procedencia con un salario alto ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Después, se le da de baja casi de manera instantánea y queda desvinculado de la empresa”, mencionó la Consar.

Gracias a que el trabajador fue dado de alta con un sueldo elevado, tras 46 días de la baja del trabajador, se tramita el retiro de recursos por desempleo, beneficiándose de este sueldo, ya que puede retirar montos mayores, pues esta modalidad está en función del salario reportado ante el IMSS.

La Consar aseguró que el derecho de retiro por desempleo se encuentra estipulado en el artículo 191 de la Ley del Seguro Social, el cual describe las dos modalidades por las que se puede realizar este trámite.