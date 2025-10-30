Jueves 30 de octubre de 2025, p. 26
Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para que los usuarios de tarjetas de crédito o débito puedan solicitar su cancelación en un plazo máximo de tres días hábiles sin costos, comisiones, penalizaciones ni trámites excesivos.
También propone que se reconozca como nula la emisión de tarjetas sin consentimiento expreso de los usuarios o entregadas mediante publicidad engañosa y obligar a los bancos a rembolsar cobros indebidos.
La propuesta, publicada ayer en la Gaceta Parlamentaria, resalta que los usuarios de tarjetas enfrentan un doble problema: primero, porque la mayoría de las entidades financieras y comerciales exigen trámites innecesarios, requisitos ambiguos o generan demoras injustificadas para cancelarlas, y por otro la emisión de plásticos sin solicitud expresa de las personas.
“En ambos casos se debilita el principio fundamental de que todo contrato requiere una manifestación libre y consciente de la voluntad. Ya sea al dificultar la salida (cancelación) o al forzar la entrada, se restringe de manera indebida la autonomía contractual del usuario”, indicó el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Ávila.
Resaltó que la cancelación depende, en muchos casos, de trámites presenciales en las sucursales y que hay resistencia activa de los bancos a procesar la baja de los plásticos.
Refirió que las tarjetas no solicitadas son un problema que incluso puede vincularse con fraudes o robo de identidad. Añadió que bancos y hasta tiendas departamentales ofrecen tarjetas sin información suficiente y “a merced de procedimientos poco claros o envueltos en otras promociones”.