Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 26

Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para que los usuarios de tarjetas de crédito o débito puedan solicitar su cancelación en un plazo máximo de tres días hábiles sin costos, comisiones, penalizaciones ni trámites excesivos.

También propone que se reconozca como nula la emisión de tarjetas sin consentimiento expreso de los usuarios o entregadas mediante publicidad engañosa y obligar a los bancos a rembolsar cobros indebidos.

La propuesta, publicada ayer en la Gaceta Parlamentaria, resalta que los usuarios de tarjetas enfrentan un doble problema: primero, porque la mayoría de las entidades financieras y comerciales exigen trámites innecesarios, requisitos ambiguos o generan demoras injustificadas para cancelarlas, y por otro la emisión de plásticos sin solicitud expresa de las personas.