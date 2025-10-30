Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 26

A partir del 1º de julio de 2026, los bancos podrán pedir identificación a las personas que acudan a sucursal a retirar o a depositar dinero en efectivo cuyo monto supere 140 mil pesos, como parte de una medida que el sector decidió tomar por cuenta propia para evitar fraudes, informó la Asociación de Bancos de México (ABM).

El organismo indicó que la medida contribuirá a evitar fraudes mediante cuentas falsas y estafas, y que hasta ahora los bancos han aplicado medidas diferentes cuando los usuarios depositan y retiran altos montos en efectivo.

“Hay bancos donde no se pedía identificación de quien depositaba en la cuenta; retiros o cheques al portador, tampoco. La idea es estandarizar esto y que a partir de ahora, cualquier persona que retire o deposite más de 140 mil pesos se adhiera a esta regla de tener identificación persona por persona”, comentó Mauricio Naranjo González, vicepresidente de la ABM y director general de Monex.

En su conferencia de prensa bimestral, Emilio Romano, presidente del organismo, informó que el acuerdo ya se encuentra vigente, por lo que las instituciones financieras ya podrían pedir identificación, aunque la fecha formal es al entrar el séptimo mes del próximo año.

La medida forma parte de las recomendaciones de la ABM para que los bancos fortalezcan sus capacidades de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento de actividades ilícitas. “Se elaborarán mejores prácticas en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento de actividades ilícitas para cerrar la brecha entre la regulación estadunidense y la mexicana”, comentó Romano.