ara quien haya escuchado o leído la chocante respuesta que dio Donald Trump en la Casa Blanca a un periodista que con lógica inquiría: si usted ha declarado la guerra contra estos cárteles y si el Congreso lo aprueba, ¿por qué no hace una declaración de guerra? “No creo necesario pedir una declaratoria de guerra, lo que voy a hacer es matar a la gente que trae drogas a este país, ¿ok? Los vamos a matar, ellos van a estar muertos” ( sic) (MeidasTouch, 28/10/25).

Durante su tour por Asia, en su visita al portaviones USS George Washington, en la base naval de Yokosuka, Japón, en discurso a tropas estadunidenses redondeo su idea: “Cuando se trata de defender a nuestro país dejaremos de ser políticamente correctos... y si salimos a la guerra vamos a ganar, vamos a hacer volar países, la Marina estadunidense esta lista para destrozarlos y hacerlos estallar hasta el olvido si tiene que hacerlo” ( ibid).

Entre los mayores puntos de conflicto que se le han enredado a Trump en el plano internacional está la continuidad de la guerra en Ucrania, las constantes violaciones del supuesto cese al fuego de Israel en Gaza y la continuidad de las matanzas –que no le preocupan demasiado–, así como el posicionamiento de China a nivel mundial, pero Trump y su expedito secretario de Guerra colocan el teatro de operaciones en el Caribe, extendiéndose al Pacífico, con esta idea tremenda de llevar la guerra a todos lados y hacer estallar países.

Por ahora lo que están haciendo es hacer estallar supuestas narcolanchas, 13 en total hasta ahora, con una letalidad de 57 personas, que como señala el senador republicano Rand Paul, se han realizado sin informar al Congreso, “nadie ha dado nombres, pruebas, evidencias, si están o no armados”, por lo que pueden ser consideradas ejecuciones extrajudiciales (TuProfedeRI, 28/10/25).

La pregunta sigue siendo ¿hasta dónde quiere llegar el gobierno de Trump con este inusitado despliegue de buques de guerra, portaviones y efectivos militares, el mas grande en el presente siglo?, ¿cómo el mayor portaviones que tiene Estados Unidos, el Gerald Ford, que se encamina hacia el Caribe, podría contribuir a la cuestionada hipótesis de combate al narcotráfico sin arrojar una lectura totalmente ridícula y desproporcionada? ¿En que podría favorecer al proyecto de “Hacer grande a América otra vez” la desestabilización de nuestra región?