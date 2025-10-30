Alejandro Alegría

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 24

La cancelación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos que salen del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) impacta tanto a viajeros de negocios como a los que hacen turismo, indicó Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.