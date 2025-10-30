Economía
Impacto en viajes de negocios: IP
Impacto en viajes de negocios: IP
 
Periódico La Jornada
Jueves 30 de octubre de 2025, p. 24

La cancelación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos que salen del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) impacta tanto a viajeros de negocios como a los que hacen turismo, indicó Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.

En entrevista, el dirigente empresarial comentó que se reunirá con representantes de las secretarías de Turismo, Comunicaciones y Transportes y la Agencia Federal de Aviación Civil para identificar el impacto de esta medida. También habrá diálogo con los organismos del sector terciario en Estados Unidos para encontrar una solución que reduzca el impacto.

