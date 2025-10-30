Jessika Becerra y César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 24

Estados Unidos no permitirá hasta nuevo aviso solicitudes para nuevas rutas o incrementar las frecuencias de vuelo desde los aeropuertos Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Internacional de la Ciudad de México (AICM), debido a las restricciones emitidas el martes, informó ayer la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT).

Explicó que la segunda orden emitida por el gobierno estadunidense advierte la posibilidad de prohibir los permisos de las aerolíneas mexicanas para el transporte de carga combinada en vuelos de pasajeros entre el AICM y Estados Unidos.

“Con relación a esta orden, el Departamento de Transporte concede 14 días; es decir, al 11 de noviembre, para comentarios, y siete días adicionales, al 18 de noviembre, para réplicas”, precisó la SICT.

“En caso de que se confirme y la orden sea final, la prohibición entrará en vigor 108 días hábiles posteriores a esa fecha”, detalló en un comunicado.

Sostuvo que se continuará con las mesas de trabajo de manera coordinada con los actores involucrados.

El Frente por la Defensa de la Aviación Nacional (FDAN) expresó su “preocupación” ante las órdenes emitidas por Estados Unidos que limitan y condicionan las operaciones de las aerolíneas mexicanas hacia ese país y están generando afectaciones inmediatas y concretas en la conectividad aérea.

Ángel Domínguez Catzin, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM), expuso en entrevista que la orden del Departamento de Transporte para cerrar los vuelos del AIFA a Estados Unidos pone en riesgo la estabilidad de la industria aeronáutica nacional.