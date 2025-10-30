▲ El Magic ha perdido cuatro partidos consecutivos tras ganar su primer encuentro. En la imagen, el escolta de Orlando, Desmond Bane (centro), es bloqueado por Cade Cunningham (izquierda) y Jalen Duren. Foto Ap

Boston. Los Pistones de Detroit y los Mavericks de Dallas, equipos que este sábado visitarán la Arena Ciudad de México para un juego de temporada regular de la NBA, salieron airosos de sus enfrentamientos ante Orlando Magic y Pacers de Indiana, respectivamente.

Cade Cunningham logró 30 puntos y diez asistencias por Detroit, que se sobrepuso a un inicio aletargado para doblegar 135-116 a Orlando. Cunningham añadió seis rebotes, tres robos y tres bloqueos.

Los Pistones estuvieron en desventaja durante la mayor parte de la primera mitad, pero superaron a sus rivales en los dos últimos cuartos. El Magic ha perdido cuatro partidos consecutivos después de ganar su primer encuentro.