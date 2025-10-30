Jueves 30 de octubre de 2025, p. a39
Boston. Los Pistones de Detroit y los Mavericks de Dallas, equipos que este sábado visitarán la Arena Ciudad de México para un juego de temporada regular de la NBA, salieron airosos de sus enfrentamientos ante Orlando Magic y Pacers de Indiana, respectivamente.
Cade Cunningham logró 30 puntos y diez asistencias por Detroit, que se sobrepuso a un inicio aletargado para doblegar 135-116 a Orlando. Cunningham añadió seis rebotes, tres robos y tres bloqueos.
Los Pistones estuvieron en desventaja durante la mayor parte de la primera mitad, pero superaron a sus rivales en los dos últimos cuartos. El Magic ha perdido cuatro partidos consecutivos después de ganar su primer encuentro.
En tanto, Dallas derrotó 107-105 a Pacers en un juego con actuaciones destacadas de Brandon Williams con 20 puntos y Dwight Powell con 18.
Los Pistones jugarán por tercera vez en suelo mexicano, mientras los Mavericks disputarán su octavo partido en el país. Los boletos están agotados por lo que se espera una fiesta en el marco de la celebración de Día de Muertos.
Por otra parte, Jaylen Brown anotó 30 puntos para cerrar la primera mitad y ayudar a los Celtics de Boston a vencer 125-105 a los Cavaliers.