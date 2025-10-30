▲ El jugador de Querétaro anunció que el domingo será su último partido en La Corregidora para marcar un cierre a su trayectoria de 20 años. El ex canterano de Pumas, de 38 años, debutó con los universitarios en 2005 para convertirse en un elemento indiscutible, lo que le valió para irse al West Ham, de Inglaterra, y el Real Zaragoza, de España. Pese a pasar por cuatro rupturas de ligamentos cruzados de rodilla (dos en izquierda y dos en derecha), el seleccionado nacional regresó a México en 2012 para reforzar a Cruz Azul, Monterrey y Atlético San Luis. Foto @Club_Queretaro