Deportes
Ver día anteriorJueves 30 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/30. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Deportes/Pablo Barrera anuncia despedida/
A nterior
S iguiente
 
Pablo Barrera anuncia despedida
Foto
▲ El jugador de Querétaro anunció que el domingo será su último partido en La Corregidora para marcar un cierre a su trayectoria de 20 años. El ex canterano de Pumas, de 38 años, debutó con los universitarios en 2005 para convertirse en un elemento indiscutible, lo que le valió para irse al West Ham, de Inglaterra, y el Real Zaragoza, de España. Pese a pasar por cuatro rupturas de ligamentos cruzados de rodilla (dos en izquierda y dos en derecha), el seleccionado nacional regresó a México en 2012 para reforzar a Cruz Azul, Monterrey y Atlético San Luis.Foto @Club_Queretaro
Periódico La Jornada
Jueves 30 de octubre de 2025, p. a12
A nterior
S iguiente