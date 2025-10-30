Leopoldo Ramos

Jueves 30 de octubre de 2025, p. a12

Torreón, Coah., La Fiscalía General del Estado cumplimentó el 28 de octubre una orden de aprehensión en contra de Jonathan N, ex portero del club Santos Laguna, por los delitos de lesiones leves extendidas y daños a propiedad ajena por cuantía mayor, cometidos de manera culposa y “con la modalidad agravante de ebriedad”, informó Carlos Rangel, delegado de la dependencia en la región Laguna I.

El funcionario dijo que la detención se efectuó a las 20:40 horas, sobre la carretera Torreón–San Pedro, a la altura del Territorio Santos Modelo (TSM), precisamente donde el equipo de futbol juega de local, en cumplimiento de un mandamiento judicial derivado de una carpeta de investigación iniciada tras un accidente vial.

Rangel explicó que tras su detención, Jonathan N fue puesto a disposición del juez de control, quien celebró la audiencia inicial este martes.