Jueves 30 de octubre de 2025, p. a12

El Tricolor femenil avanzó por primera vez en siete años a cuartos de final del Mundial Sub-17, que se disputa en Marruecos, tras derrotar ayer 1-0 a Paraguay.

Berenice Ibarra conectó un contundente remate de cabeza al minuto 17, al aprovechar una desatención defensiva para vencer a la guardameta Tamara Amarilla e inclinar el duelo en favor de las mexicanas, que no habían superado la fase de grupos en las pasadas dos ediciones del certamen (India 2022 y República Dominicana 2024).

“Estoy muy contenta y emocionada por dar otro gran paso en el torneo, anotar fue increíble y en el momento sientes mucha alegría. Este partido fue muy distinto porque metimos un gol rápido, lo supimos manejar y jugar con eso para ganar”, declaró Ibarra después del enfrentamiento.

Antes de finalizar la primera mitad, las dirigidas por Miguel Gamero estuvieron cerca de aumentar la diferencia, gracias a una jugada individual de Anaiya Miyazato, quien tras un desborde por la banda izquierda mandó un centro al área chica que no pudo rematar la delantera Ava Stack.

En el segundo tiempo, la historia del partido cambió y el conjunto sudamericano generó diversas oportunidades de peligro. Pero a pesar de los intentos, no pudieron vulnerar el arco defendido por la portera Valentina Murrieta, quien intervino de manera excepcional en varias jugadas.

“Orgulloso de la entrega del equipo, nos hemos propuesto ir paso a paso y enfrentamos de buena manera los octavos para avanzar a la siguiente ronda. Después de que nos pusimos al frente nos preocupamos demasiado por cuidar el marcador y eso nos costó un poquito en el orden”, comentó Gamero.