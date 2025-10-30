▲ La medalla de plata que ganó en el pasado Mundial de Atletismo es muestra del trabajo y talento de los jóvenes marchistas tricolores que buscan regresar esa disciplina a la élite mundial. Foto Afp

Joshua Reyes Sámano

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. a11

La medalla de plata que consiguió Alegna González en el pasado Mundial de Atletismo, en la prueba de 20 kilómetros, es reflejo del talento y trabajo de una nueva generación de andarines mexicanos que buscan devolverle las glorias al país en una disciplina que ha brindado múltiples éxitos en su historia. Tuvieron que pasar ocho años para que una presea se cosechara en una justa del orbe, sequía que aún prevalece en Juegos Olímpicos, pues desde Río 2016 no se ha subido al podio en una justa veraniega.

“Es una muestra del trabajo que se hace, lo dije en años pasados y antes de París 2024, sabía que esta generación venía empujando fuerte y era cuestión de tiempo para que México se viera reflejado en un palmarés internacional. Muchos sabíamos que la esperanza más grande venía de la mano de Alegna y por fin se pudo concretar”, declaró el marchista mexicano Alí Chama, integrante de la nueva ola de andarines, quien finalizó la prueba de 20 kilómetros en el sitio 33 en la justa del orbe.

La presea de la chihuahuense fue la primera en un gran certamen, con la cual rompió su maldición de los quintos puestos, posición en la que terminó la prueba en el Mundial de 2023 y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024.

“Es muy importante devolverle las glorias a la marcha mexicana, ver que se puede y que alguien de nuestra generación esté ahí es un aliciente, pues nos hace creer que podemos llegar a esos niveles. También esperamos que las instituciones vean la disciplina como un deporte al que se le puede apostar”, agregó.