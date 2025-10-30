▲ Con una sonrisa tan deslumbrante como el oro que conquistó en el Campeonato del Mundo en Chile, Yareli Acevedo aseguró que su siguiente meta está en Los Ángeles 2028. Foto Afp

De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. a11

Portando el maillot blanco con rayas arcoíris, exclusivo para campeones del mundo, llegó la pedalista Yareli Acevedo a la Ciudad de México.

Con una sonrisa tan deslumbrante como el oro que ganó en la prueba por puntos de la justa del orbe, la seleccionada se mostró orgullo-sa por su hazaña, aunque confesó que el título obtenido en Santia-go de Chile es “sólo una meta” en su camino rumbo a los Juegos Olím-picos de Los Ángeles 2028.

“Estoy muy feliz, con muchos sentimientos encontrados y muy contenta de estar ya de vuelta en casa. Esta medalla es el resultado de todo el trabajo, el esfuerzo y las lágrimas que han pasado estos años, es el fruto de todo ese camino”, dijo al cruzar la puerta de llegada, donde ya la esperaban su familia y medios de comunicación.

La representante de la UNAM lució orgullosa la presea que la posiciona como la segunda ciclista mexicana en lograr el título del orbe tras lo realizado en 2001 por Nancy Llareli Contreras en Amberes, Bélgica.

“Yo me llamo Yareli en honor a una campeona mundial. Hoy, México tiene dos con el mismo nombre, es un sentimiento que aún no proceso, no me cae el 20 y no soy capaz de decir lo que pasó. Fue un día que nunca voy a olvidar.”

Acevedo, de 24 años de edad, conquistó el metal dorado tras acumular 63 puntos, superan-do a las medallistas mundiales Anna Morris y Bryony Both, quienes completaron el podio.

“Las últimas ocho vueltas fueron una locura, no puedo describir lo que sentí cuando volteé a ver la pizarra de puntuaciones. Estaba consciente de que podía quedar entre las tres primeras y eso me hizo acelerar el paso para no perder esa oportunidad.”