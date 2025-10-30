Jueves 30 de octubre de 2025, p. a10
En medio del escándalo de apuestas que salpicó esta semana a la NBA, Horacio Llamas, uno de los pocos mexicanos que han jugado basquetbol de manera profesional en Estados Unidos, consideró que la liga siempre está atenta y realiza las acciones pertinentes para evitar casos de amaños por apuestas.
“La NBA siempre se preocupa porque todo esté lo más lim-pio posible”, afirmó Llamas en un acto de promoción antes del partido entre los Mavericks y los Pistones en México.
“Hay muchas personas del gobierno (de Estados Unidos) que están trabajando dentro de la NBA para ver que no se haga nada en contra de los beneficios de la liga, siempre van a cuidar que no pasen este tipo de cosas; si pasan o no, ya los investigadores aclararán esto, y quienes piensan hacerlo, ojalá se asusten”, agregó.
Llamas habla sobre el te-ma después de que el entrenador de los Trail Blazers, Chauncey Billups, y Terry Rozier, jugador del Heat de Miami, fueron arrestados el domingo entre más de 30 personas en dos casos criminales que evidencian vastas tramas separadas para ganar millones manipulando apues-tas deportivas y juegos de póquer que involucran a familias de la mafia.
Billups fue acusado de participar en una conspiración para amañar juegos de cartas con altas apuestas en Las Vegas, Miami, Manhattan y los Hamptons, respaldados por familias de La Cosa Nostra. A su vez, Rozier, escolta del Heat, fue acusado en un segundo esquema de crear apuestas fraudulentas explotando información confidencial sobre atletas y equipos de la NBA.
Siempre hay consecuencias
“A mí no me gusta apostar, nunca me ha gustado, los que hicieron esto no sé qué tipo de presión pudieron tener, pero cada vez que se hace algo bueno o malo tiene sus consecuencias”, indicó el mexicano.
Por ahora, Rozier no recibirá su salario del Heat de Miami –aproximadamente de 26.6 millones por esta temporada– mientras esté de licencia debido a su arresto por cargos federales relacionados con un esquema de apuestas, informaron el miércoles dos personas con conocimiento del asunto a The Associated Press. Chauncey Billups también tiene su salario retenido por los Trail Blazers, dijo una de las fuentes.