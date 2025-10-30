De la redacción y Ap

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. a10

En medio del escándalo de apuestas que salpicó esta semana a la NBA, Horacio Llamas, uno de los pocos mexicanos que han jugado basquetbol de manera profesional en Estados Unidos, consideró que la liga siempre está atenta y realiza las acciones pertinentes para evitar casos de amaños por apuestas.

“La NBA siempre se preocupa porque todo esté lo más lim-pio posible”, afirmó Llamas en un acto de promoción antes del partido entre los Mavericks y los Pistones en México.

“Hay muchas personas del gobierno (de Estados Unidos) que están trabajando dentro de la NBA para ver que no se haga nada en contra de los beneficios de la liga, siempre van a cuidar que no pasen este tipo de cosas; si pasan o no, ya los investigadores aclararán esto, y quienes piensan hacerlo, ojalá se asusten”, agregó.

Llamas habla sobre el te-ma después de que el entrenador de los Trail Blazers, Chauncey Billups, y Terry Rozier, jugador del Heat de Miami, fueron arrestados el domingo entre más de 30 personas en dos casos criminales que evidencian vastas tramas separadas para ganar millones manipulando apues-tas deportivas y juegos de póquer que involucran a familias de la mafia.