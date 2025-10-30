▲ El pitcher Trey Yesavage se robó el show en el quinto juego de la serie, tras convertirse en el novato con más chocolates en un Clásico de Otoño. Foto Ap

De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. a10

En una noche en la que Trey Yesavage se convirtió en el novato con más ponches en un Clásico de Otoño (12), los Azulejos de Toronto (3-2) vencieron 6-1 a los Dodgers de Los Ángeles (2-3) en el quinto juego de la Serie Mundial y están a un triunfo de coronarse después de 32 años de espera.

Ante más de 50 mil espectadores en el Dodger Stadium, Toronto le propinó a los campeones vigentes su segundo descalabro en casa y de paso celebró el record de Yesavage, quien debutó en Grandes Ligas apenas en septiembre. Además, Alejandro Kirk se convirtió en el mexicano con más imparables (22) en la postemporada.

“Me siento motivado por sacar dos juegos en Los Ángeles. Vamos a tratar de terminar la serie en el juego seis, tengo fe en que mi equipo lo va a conseguir. Lo importante es que nos vamos con la ventaja para casa”, dijo Kirk a Fox Sports.

Desde la primera entrada, los Azulejos demostraron que querían irse al Rogers Centre con la ventaja. Así que, en su primer turno al bate, Davis Schneider y Vladimir Guerrero Jr asestaron dos jonrones consecutivos para poner la pizarra 2-0 en favor de los visitantes.

Schneider, conectó su primer cuadrangular en playoffs en el lanzamiento inicial de Blake Snell, mandando un batazo a una recta alta hacia la izquierda. Guerrero mandó la bola por el jardín izquierdo.

Los vuelacercas consecutivos al arranque de un partido de playoffs sólo habían ocurrido antes una vez: Ray Durham y Scott Hatteberg, de los Atléticos de Oakland, conectaron contra Rick Reed, de Minnesota, en el juego tres de la Serie Divisional de la Liga Americana de 2002.

Un bambinazo del puertorriqueño Kiké Hernández en la tercera entrada despertó al Dodger Stadium, aunque el turno al bate de los locales terminó con chocolate para Shohei Ohtani.

Con el marcador 2-1 en favor de Azulejos, un elevado de sacrificio de Erine Clement al jardín central llevó a la registradora a Daulton Varsho para darle una rayita más a Toronto en el cuarto episodio (3-1).