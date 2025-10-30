▲ El escritor Wole Soyinka, ganador del Premio Nobel, declaró: “Quiero decirle al consulado (...) que estoy muy satisfecho por la anulación de mi visa”, durante una conferencia de prensa en Lagos, Nigeria. Foto Ap

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 6

Lagos. El nigeriano Wole Soyinka, Nobel de Literatura en 1986 y muy crítico del presidente Donald Trump, afirmó que el consulado de Estados Unidos en Lagos le anuló su visa.

“Quiero decirle al consulado (...) que estoy muy satisfecho por la anulación de mi visa”, declaró el famoso dramaturgo y autor nigeriano en una conferencia de prensa.

Poco antes este año, Soyinka había indicado que fue convocado por el consulado estadunidense para una entrevista en el marco de una renovación de su visa.

Según una carta dirigida aSoyinka por el consulado, que consultó Afp, los funcionarios citaron las reglas del Departamento de Estado que pueden “anular una visa de no migrante en cualquier momento, a su discreción”.

Leyendo la carta en voz alta ante los periodistas en Lagos, la capital económica del Nigeria, el Nobel declaró que los funcionarios le pidieron llevar su pasaporte al consulado para que su visa sea anulada.