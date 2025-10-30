Andrea Becerril y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 30 de octubre de 2025, p. 6

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Malú Micher, consideró que el director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, debe ofrecer una disculpa pública por los comentarios ofensivos que formuló en torno a obras literarias de mujeres.

La senadora de Morena resaltó que, por supuesto, no se une a las peticiones de que el escritor renuncie, ya que “es un gran promotor de le lectura”, pero debe reconocer que se equivocó y abrir las puertas del FCE a más obras femeninas.