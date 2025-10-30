Jueves 30 de octubre de 2025, p. 6
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Malú Micher, consideró que el director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, debe ofrecer una disculpa pública por los comentarios ofensivos que formuló en torno a obras literarias de mujeres.
La senadora de Morena resaltó que, por supuesto, no se une a las peticiones de que el escritor renuncie, ya que “es un gran promotor de le lectura”, pero debe reconocer que se equivocó y abrir las puertas del FCE a más obras femeninas.
La polémica surgió cuando Taibo, en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum del pasado día 22, al preguntarle sobre la poca representación de escritoras en una colección de divulgación del FCE, respondió que los libros no se eligen por cuotas de género, sino por su calidad.
Agregó que “un poemario escrito por una mujer horriblemente asqueroso de malo, por el hecho de ser escrito por una mujer, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria en mitad de Guanajuato”.